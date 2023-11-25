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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Лівий Берег

UA-Футбол
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Сегодня сыграют пять игр группы Б Первой лиги. Важно, что до последнего тура осенней части сезона все же сохранилась интрига в борьбе за пятое место. Безусловно, у запорожского "Металлурга" шансы достаточно призрачные, но они есть. Подопечные Микитина должны побеждать "Диназ" и надеяться на поражение "Полтавы" в "Чернигове" или "Мариуполя" от "Кремня".

С интересом ожидаем противостояния в Киеве, где "Левый Берег" встретится с "Викторией".

"Диназ" -"Металлург"

"Мариуполь" - "Кремень"

"Левый Берег" - "Виктория"

"Чернигов" - "Полтава"

"Ингулец" - "Горняк-Спорт"

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Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Ингулец (Петрово) СК Полтава Диназ (Вышгород) Виктория (Сумы) Металлург (Запорожье) ФК Чернигов ФСК Мариуполь Левый берег (Киев) смотреть футбол онлайн
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