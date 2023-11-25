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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
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Фото: ФК Лівий Берег
Сегодня сыграют пять игр группы Б Первой лиги. Важно, что до последнего тура осенней части сезона все же сохранилась интрига в борьбе за пятое место. Безусловно, у запорожского "Металлурга" шансы достаточно призрачные, но они есть. Подопечные Микитина должны побеждать "Диназ" и надеяться на поражение "Полтавы" в "Чернигове" или "Мариуполя" от "Кремня".
С интересом ожидаем противостояния в Киеве, где "Левый Берег" встретится с "Викторией".
"Диназ" -"Металлург"
"Мариуполь" - "Кремень"
"Левый Берег" - "Виктория"
"Чернигов" - "Полтава"
"Ингулец" - "Горняк-Спорт"
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