Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют пять игр группы Б Первой лиги. Важно, что до последнего тура осенней части сезона все же сохранилась интрига в борьбе за пятое место. Безусловно, у запорожского "Металлурга" шансы достаточно призрачные, но они есть. Подопечные Микитина должны побеждать "Диназ" и надеяться на поражение "Полтавы" в "Чернигове" или "Мариуполя" от "Кремня".

С интересом ожидаем противостояния в Киеве, где "Левый Берег" встретится с "Викторией".

"Диназ" -"Металлург"

"Мариуполь" - "Кремень"

"Левый Берег" - "Виктория"

"Чернигов" - "Полтава"

"Ингулец" - "Горняк-Спорт"