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Ингулец – Горняк-Спорт 1:1. Сенсационный результат
Хорошая игра для гостей
Фото: ФК Гірник-Спорт
Петровцы продолжают уверенно возглавлять свою группу. "Ингулец" с начала чемпионата на своем поле вничью еще не играл: 7 побед и одно поражение. Команда из Горишних Плавней на полях соперников не играет вничью на протяжении рекордных для клуба 13 игр Первой лиги: 2 победы и 11 поражений.
В первой половине встречи гости доказали, что с ними следует считаться. Возможно, подопечные Лупашко несколько недооценили соперника, но за это они поплатились. В середине тайма футболисты "Горняка-Спорт" открыли счет. После прострела Романенко с нескольких метров переправил мяч Артем Нижник. Защитники "Ингульца" в этом эпизоде провалились. Мало кто ожидал такого результата после первого тайма, но коллектив Куценко удивил.
Начало второго тайма отложили из-за воздушной тревоги. После возобновления игры хозяева прогнозируемо играли первым номером и достигли своего уже в конце противостояния. Мяч попал в руку Мороза, а одиннадцатиметровый реализовал Кольцов – 1:1. В итоге матч завершился вничью.
"Ингулец" - "Горняк-Спорт" 1:1
Голы: Кольцов (85, пен) - Нижник (21)
"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Ченбай, Малыш, Шершень, Мельничук, Кольцов, Гаджук, Козак, Богунов, Резепов, Квасов
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Проценко - Чибуэзе, Романенко, Черныш, Мороз, Кальчук, Дмитриев, Тузенко, Черткоев, Гора, Нижник
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