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Экс-легионер Карпат: Моя жена не выносит, когда я говорю по-русски
Молдавский форвард отказался от вражеского языка
Бывший молдовский нападающий "Карпат" Александру Бойчук рассказал, что активно изучает украинский язык.
"Я уже учу украинский. Почему? Ну, здесь все просто, моя жена и ее семья из Украины, поэтому они не выносят, когда я говорю по-русски! Я начал учить как можно больше слов на украинском языке, как могу, так и говорю.
Раньше говорил по-русски, мне трудно было понять украинский. Теперь все, что касается России, воспринимается отрицательно, поэтому понятно, что я не сдаюсь", - объяснил футболист.
Напомним, что Бойчук защищал цвета "Карпат" в сезоне 2019/20. На его счету 2 гола в 17 матчах за "львов". В настоящее время он выступает за команду второго румынского дивизиона КСА "Стяуа" Бухарест.
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