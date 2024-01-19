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Экс-легионер Карпат: Моя жена не выносит, когда я говорю по-русски

Первая лига

Молдавский форвард отказался от вражеского языка

Экс-легионер Карпат: Моя жена не выносит, когда я говорю по-русски

Новина українською

Бывший молдовский нападающий "Карпат" Александру Бойчук рассказал, что активно изучает украинский язык.

"Я уже учу украинский. Почему? Ну, здесь все просто, моя жена и ее семья из Украины, поэтому они не выносят, когда я говорю по-русски! Я начал учить как можно больше слов на украинском языке, как могу, так и говорю.

Раньше говорил по-русски, мне трудно было понять украинский. Теперь все, что касается России, воспринимается отрицательно, поэтому понятно, что я не сдаюсь", - объяснил футболист.

Напомним, что Бойчук защищал цвета "Карпат" в сезоне 2019/20. На его счету 2 гола в 17 матчах за "львов". В настоящее время он выступает за команду второго румынского дивизиона КСА "Стяуа" Бухарест.

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Источник:
Libertatea
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Американец 2000
19.01.2024 в 10:08
Хороший пример для нас до сих пор руськоговорящих !!!!!
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
19.01.2024 в 10:08
Хороший пример для нас до сих пор руськоговорящих !!!!!
Ответить
0
0

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