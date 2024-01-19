Экс-легионер Карпат: Моя жена не выносит, когда я говорю по-русски

Бывший молдовский нападающий "Карпат" Александру Бойчук рассказал, что активно изучает украинский язык.

"Я уже учу украинский. Почему? Ну, здесь все просто, моя жена и ее семья из Украины, поэтому они не выносят, когда я говорю по-русски! Я начал учить как можно больше слов на украинском языке, как могу, так и говорю.

Раньше говорил по-русски, мне трудно было понять украинский. Теперь все, что касается России, воспринимается отрицательно, поэтому понятно, что я не сдаюсь", - объяснил футболист.