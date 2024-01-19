  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Костышин - о финансовых проблемах Подолья: Клуб будет существовать, но неизвестно, на каком уровне
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костышин - о финансовых проблемах Подолья: Клуб будет существовать, но неизвестно, на каком уровне

Первая лига
Обновлено

У перволиговского клуба серьезные проблемы

Костышин - о финансовых проблемах Подолья: Клуб будет существовать, но неизвестно, на каком уровне

instagram.com/fcpodillya_official

Новина українською

Главный тренер перволиговского "Подолья" Виталий Костышин заявил, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

- Виталий Владимирович, накануне появилась информация, что "Подолье" имеет финансовые проблемы. Соответствует ли действительности эта новость?

- Задолженность есть, но не настолько критичная. Руководство клуба пока нам ничего не говорит: когда собираться, где будут сборы. Пока они решают свои вопросы, а мы – в режиме ожидания. Я думаю, что в ближайшие дни будет уже что-то понятно.

Эти дни будут решающими для "Подолья". Руководство с мэром ведет переговоры, держат меня в курсе дела. Думаю, через несколько дней скажут, в каком направлении нам двигаться. Поэтому никакой конкретики пока не могу сказать.

- Нет разговоров, что клуб прекратит существование?

- Я думаю, "Подолье" будет существовать, но на каком уровне – вот вопрос. С какими амбициями и какими задачами, удастся ли футболистов сохранить?

Вы понимаете, есть задолженность и не все футболисты могут это терпеть.

- Задолженность большая?

- За ноябрь еще не было выплат.

По теме
yellow-arrow
Сергийчук перейдет в команду Первой лиги. Это будет его 14-й клуб в карьере
yellow-arrow
Экс-легионер Карпат: Моя жена не выносит, когда я говорю по-русски
yellow-arrow
Козловский – об интересе Карпат к Дедышину: Есть такая украинская пословица: дурень думкою теплится
Подолье (Хмельницкий) Виталий Костышин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости