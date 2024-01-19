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Костышин - о финансовых проблемах Подолья: Клуб будет существовать, но неизвестно, на каком уровне
У перволиговского клуба серьезные проблемы
instagram.com/fcpodillya_official
Главный тренер перволиговского "
- Виталий Владимирович, накануне появилась информация, что "Подолье" имеет финансовые проблемы. Соответствует ли действительности эта новость?
- Задолженность есть, но не настолько критичная. Руководство клуба пока нам ничего не говорит: когда собираться, где будут сборы. Пока они решают свои вопросы, а мы – в режиме ожидания. Я думаю, что в ближайшие дни будет уже что-то понятно.
Эти дни будут решающими для "Подолья". Руководство с мэром ведет переговоры, держат меня в курсе дела. Думаю, через несколько дней скажут, в каком направлении нам двигаться. Поэтому никакой конкретики пока не могу сказать.
- Нет разговоров, что клуб прекратит существование?
- Я думаю, "Подолье" будет существовать, но на каком уровне – вот вопрос. С какими амбициями и какими задачами, удастся ли футболистов сохранить?
Вы понимаете, есть задолженность и не все футболисты могут это терпеть.
- Задолженность большая?
- За ноябрь еще не было выплат.
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