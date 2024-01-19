Костышин - о финансовых проблемах Подолья: Клуб будет существовать, но неизвестно, на каком уровне

Главный тренер перволиговского " Подолья " Виталий Костышин заявил, что клуб испытывает серьезные финансовые проблемы.

- Виталий Владимирович, накануне появилась информация, что "Подолье" имеет финансовые проблемы. Соответствует ли действительности эта новость?

- Задолженность есть, но не настолько критичная. Руководство клуба пока нам ничего не говорит: когда собираться, где будут сборы. Пока они решают свои вопросы, а мы – в режиме ожидания. Я думаю, что в ближайшие дни будет уже что-то понятно.

Эти дни будут решающими для "Подолья". Руководство с мэром ведет переговоры, держат меня в курсе дела. Думаю, через несколько дней скажут, в каком направлении нам двигаться. Поэтому никакой конкретики пока не могу сказать.

- Нет разговоров, что клуб прекратит существование?

- Я думаю, "Подолье" будет существовать, но на каком уровне – вот вопрос. С какими амбициями и какими задачами, удастся ли футболистов сохранить?

Вы понимаете, есть задолженность и не все футболисты могут это терпеть.

- Задолженность большая?

- За ноябрь еще не было выплат.