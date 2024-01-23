"Хочу дать ему шанс". Тренер Агробизнеса пригласит на просмотр 30-летнего игрока, который играет на район

Главный тренер перволиговского " Агробизнеса " Александр Чижевский рассказал о том, что он намерен пригласить на просмотр нападающего медийной и районной команды "Сич" Добряны Василия Лойко.

"Когда летом собиралась команда, то так же тяжело было. Начинал с области собирать футболистов, которые до этого ни разу не участвовали в профессиональном футболе. Я кардинально изменил мнение, что всегда нужно давать шанс футболистам, играющим на область, на район, если у него есть какие-то задатки.

Очень часто тренера профессиональных команд не обращают внимания на областные соревнования. Все хотят готовых футболистов, никто не хочет играть с футболистами-самородками скажем так. Есть большой риск для тренера, потому что если не будет результата, будут спрашивать с тренера.

Но я взял на себя эту ношу и поверил в футболистов, которых пригласил из области. Поэтому где-то сейчас через ваш сериал ("Не футболист") я заметил Василия Лойко, у которого есть все физические кондиции, достаточно хорошая техническая оснащенность. Хочется дать футболисту шанс, если бы он немного младше… Но я снова, говорю, что почему бы футболисту в 30 лет не попробовать свои силы в Первой лиге. Я хочу дать ему шанс, а вдруг у него получится и это будет пример для всех футболистов, играющих на район или на область", - сказал Чижевский.