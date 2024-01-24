У Буковины новый титульный спонсор - компания, которая принадлежит президенту СК Прометей

" Буковина " объявила о соглашении с новым титульным спонсором команды, который станет компания "Демарт".

Пресс-служба "Буковины" отмечает, соглашение было достигнуто после продолжительных переговоров.

Стоит отметить, что Владельцем "Демарта" является президент СК "Прометея" Владимир Дубинский.

В настоящее время клуб ведет переговоры по реконструкции спортивного комплекса для проведения домашних матчей.

"Демарт" ставит перед "Буковиной" задачу в следующем сезоне выйти в УПЛ.

По итогам осенней части сезона "Буковина"заняла шестое место в турнирной таблице группы А и весной будет бороться за сохранение прописки в турнире.