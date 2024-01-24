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У Буковины новый титульный спонсор - компания, которая принадлежит президенту СК Прометей
Такой себе спортивный симбиоз
Фото: ФК Буковина
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Пресс-служба "Буковины" отмечает, соглашение было достигнуто после продолжительных переговоров.
Стоит отметить, что Владельцем "Демарта" является президент СК "Прометея" Владимир Дубинский.
В настоящее время клуб ведет переговоры по реконструкции спортивного комплекса для проведения домашних матчей.
"Демарт" ставит перед "Буковиной" задачу в следующем сезоне выйти в УПЛ.
По итогам осенней части сезона "Буковина"заняла шестое место в турнирной таблице группы А и весной будет бороться за сохранение прописки в турнире.
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