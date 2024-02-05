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Экс-форвард Оболони близок к переходу в клуб Первой лиги

Первая лига

Футболист проходит просмотр в "Диназе"

Экс-форвард Оболони близок к переходу в клуб Первой лиги

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Бывший нападающий "Оболони" Станислав Василенко может продолжить выступления в Первой лиге, сообщает Sport Arena. Форвард проходит просмотр в "Диназе".

Василенко выступал за "пивоваров" с 2020 года и провел за клуб 7 матчей. Форвард выступал в аренде в "Чайке", а затем — в "Подолье". В начале января "зелено-белые" расторгли контракт с игроком по взаимному согласию.

Осеннюю часть сезона 22-летний футболист провел за клуб из Хмельницкого., сыграв 19 матчей во всех турнирах. На счету Василенко — три гола и один ассист.

"Диназ" занял последнее место в группе Б Первой лиги в осенней части сезона. Весной команды из Вышгорода поборется за сохранение места в дивизионе.

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Диназ (Вышгород) Станислав Василенко
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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