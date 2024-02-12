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Агробизнес подписал игрока, выступавшего за любительские клубы

Первая лига

Футболист будет играть в линии атаки

Агробизнес подписал игрока, выступавшего за любительские клубы

Фото: ФК Агробізнес

Новина українською

"Агробизнес" подписал футболиста, который играл на аматорском уровне. Новичком перволигового коллектива стал 29-летний Василий Лойко.

Амплуа - крайний полузащитник/крайний нападающий.

Лойко перешел из любительского клуба "Сич" (Добряны, Стрыйский район).

До этого он выступал за другие аматорские команды: КОЛИФКС Костополь, "Изотоп-РАЭС" (Вараш), "Стырь" (Старый Черторыйск), ФК "Луцк", ФК "Малинск", "Виктория" (Николаевка), "Нива" (Теребовля), "Вотранс" (Луцк), "Подолье" (Великая Березовица).

"Агробизнес" располагается на 8-й строчке в группе Чемпионская Первой лиги.

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Источник:
ФК Агробізнес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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