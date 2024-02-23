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Карпаты ищут клубных топ-менеджеров в УПЛ, - журналист

Первая лига

Генеральный директор и спортивный директор

Карпаты ищут клубных топ-менеджеров в УПЛ, - журналист

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Львовские "Карпаты" ведут работу по приглашению новых менеджеров на руководящие должности в структуре клуба.

При этом, как сообщает журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, клуб пробует пригласить топ-менеджеров из УПЛ.

"Сейчас, по моей информации, "Карпаты" больше настроены селекционно усиливать не игровой ростер, а менеджерский. Во-первых, конечно, ищут генерального директора. Здесь рассматривают двух топ-менеджеров клубов УПЛ, которые сейчас имеют амбиции играть в еврокубках.

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Кроме того, идут консультации по приглашению будущего спортивного директора. И тоже интересуются определенными специалистами клубов УПЛ.

Что касается селекции кадровой, то судя по тому, что я знаю, эти фамилии, которые обсуждались в клубе, они по уровню амбиций сходятся с амбициями "Карпат", но не сходятся со статусом "Карпат". "Карпаты" - команда первой лиги в стране, где идет война. Потому сейчас представить, что эти игроки приедут – невозможно. А вот летом все может быть иначе, поэтому ставка на летнее межсезонье. Поэтому, возможно, не приехавшие сейчас игроки примут другое решение", – сказал Спиваковский.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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