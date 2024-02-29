Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ариэльсон ради Карпат отказал Днепру-1
Вернее, ради Львова отказал Днепру
Фото: ФК Полісся
Как уже сообщалось ранее, бразильский форвард Ариэльсон, который первую половину провел в аренде в "Полесье",
При этом, по данным "Футбол24", на парня также претендовал "Днепр-1", однако футболист выбрал "Карпаты" из-за того, что посчитал Львов более безопасным городом, чем Днепр.
Напомним, что права на Ариэльсона принадлежат "Крузейро". Ранее сообщалось, что "Полесье" не будет продлевать аренду игрока.
Также отметим, что за полгода в житомирском клубе бразилец провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Популярное сейчас
- Андрей Павелко освобожден из-под стражи
- Буданов – о контрнаступлении: О планах стало известно РФ. Это серьезная проблема, и мы принимаем определенные меры
- Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер
- "Вот вы интересные люди": Мирон Маркевич прокомментировал трансфер Ариэльсона в Карпаты
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
Комментарии 2