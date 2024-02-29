Ариэльсон ради Карпат отказал Днепру-1

Как уже сообщалось ранее, бразильский форвард Ариэльсон, который первую половину провел в аренде в "Полесье", близок к подписанию контракта с "Карпатами" .

При этом, по данным "Футбол24", на парня также претендовал "Днепр-1", однако футболист выбрал "Карпаты" из-за того, что посчитал Львов более безопасным городом, чем Днепр.

Напомним, что права на Ариэльсона принадлежат "Крузейро". Ранее сообщалось, что "Полесье" не будет продлевать аренду игрока.

Также отметим, что за полгода в житомирском клубе бразилец провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.