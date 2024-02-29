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Ариэльсон ради Карпат отказал Днепру-1

Первая лига
Обновлено

Вернее, ради Львова отказал Днепру

Ариэльсон ради Карпат отказал Днепру-1

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, бразильский форвард Ариэльсон, который первую половину провел в аренде в "Полесье", близок к подписанию контракта с "Карпатами".

При этом, по данным "Футбол24", на парня также претендовал "Днепр-1", однако футболист выбрал "Карпаты" из-за того, что посчитал Львов более безопасным городом, чем Днепр.

Напомним, что права на Ариэльсона принадлежат "Крузейро". Ранее сообщалось, что "Полесье" не будет продлевать аренду игрока.

Также отметим, что за полгода в житомирском клубе бразилец провел 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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СК Днепр-1 Карпаты (Львов) Ариэльсон
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Prideman (Lviv)
29.02.2024 в 21:36
Карпатам ще до Дніпра-1, як до космосу
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Комментарии 2
Prideman (Lviv)
29.02.2024 в 21:36
Карпатам ще до Дніпра-1, як до космосу
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Джим Слэйд (Харьков)
29.02.2024 в 22:30
Можливо, вже в наступному сезоні будуть вище, перспективи в них кращі. Дніпро-1 - абсолютно штучний клуб із абсолютно йобнутим керівництвом, маю сумніви, що вони взагалі довго проіснують
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