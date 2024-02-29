Карпаты близки к подписанию двух легионеров. Один из них - с опытом игры в УПЛ

"К арпаты " в ближайшее время планируют усилиться двумя легионерами.

По данным Sport.ua, первый из них - 19-летний бразильский форвард Ариэльсон, который прошлой осенью выступал за "Полесье". Переговоры львовян с "Крузейро", которому принадлежит игрок, вышли на финишную прямую. Речь идет об аренде Ариэльсона с правом выкупа.

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Второй потенциальный новичок "Карпат" - 26-летний правый полузащитник Джаред Хаса, у которого французское и конголезское гражданство. Хаса – свободный агент, который до недавнего времени играл за "Маккаби" из Петах-Тиквы. Львовяне планируют предложить Джареду полугодовой контракт с пролонгацией еще на сезон.

В расположении "Карпат" Ариэльсон должен появиться первого марта, а Хаса – шестого.