Маркевич: Я уже определился с составом на вторую часть сезона

1 марта " Карпат " в очередном спарринге обыграли тернопольскую "Ниву" (2:1).

Главный тренер "зелено-белых" Мирон Mаркевич поделился впечатлениями от прошедшего в Ужгороде противостояния.

"Подопечные, видимо, были уверены, что победят без особого труда. И из-за недооценки соперника чуть не поплатились. Надеюсь, что этот спарринг в Ужгороде станет для них хорошим уроком на будущее: оппонента нужно уважать. К счастью, в конце поединка "Карпаты" активизировались и добыли волевую победу. Но определенный неприятный осадок остался.

Я практически определился с основным составом, хотя многое еще будет зависеть от того, появятся ли в нашем расположении в ближайшие дни легионеры. А генеральной проверкой готовности к весенней части сезона станет спарринг с "Шахтером", который состоится 16 марта во Львове на стадионе "Украина", - сказал Маркевич.