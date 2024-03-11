Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Французский легионер успешно прошел медосмотр в Карпатах
Полузащитник подпишет контракт с львовским клубом
Фото: із відкритих джерел
Французский полузащитник Джаред Хаса подпишет контракт с львовскими "Карпатами" после сегодняшней тренировки, сообщает Sport.ua.
По информации источника, с утра он успешно прошел детальный медосмотр и не исключено, что уже завтра в составе своей новой команды сыграет спарринг с "Агроном" из Тернопольской области.
Минувшей осенью 26-летний Хаса защищал цвета "Маккаби" Петах-Тиква. Отмечается, что результаты еще одного потенциального новичка "зелено-белых", бразильского нападающего Ариэльсона, станут известны сегодня вечером.
Подготовку к весенней части сезона лидирующие в Первой лиге подопечные Мирона Маркевича завершат 16 марта контрольным матчем с донецким "Шахтером".
Популярное сейчас
- Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба
- "Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море
- На турнире в Индиан-Уэллсе на украинскую теннисистку вышла формально нейтральная, а фактически представительница РФ
- Маркевич - о потенциальных новичках: Антропометрические данные француза впечатляют
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО
- Пока Криш работает. Джорджина Родригес с детьми Роналду посетила Диснейленд в Париже. ФОТО