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Французский легионер успешно прошел медосмотр в Карпатах

Первая лига

Полузащитник подпишет контракт с львовским клубом

Французский легионер успешно прошел медосмотр в Карпатах

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Французский полузащитник Джаред Хаса подпишет контракт с львовскими "Карпатами" после сегодняшней тренировки, сообщает Sport.ua.

По информации источника, с утра он успешно прошел детальный медосмотр и не исключено, что уже завтра в составе своей новой команды сыграет спарринг с "Агроном" из Тернопольской области.

Минувшей осенью 26-летний Хаса защищал цвета "Маккаби" Петах-Тиква. Отмечается, что результаты еще одного потенциального новичка "зелено-белых", бразильского нападающего Ариэльсона, станут известны сегодня вечером.

Подготовку к весенней части сезона лидирующие в Первой лиге подопечные Мирона Маркевича завершат 16 марта контрольным матчем с донецким "Шахтером".

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Карпаты (Львов) Ариэльсон
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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