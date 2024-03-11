Французский легионер успешно прошел медосмотр в Карпатах

Французский полузащитник Джаред Хаса подпишет контракт с львовскими "Карпатами" после сегодняшней тренировки, сообщает Sport.ua.

По информации источника, с утра он успешно прошел детальный медосмотр и не исключено, что уже завтра в составе своей новой команды сыграет спарринг с "Агроном" из Тернопольской области.

Минувшей осенью 26-летний Хаса защищал цвета "Маккаби" Петах-Тиква. Отмечается, что результаты еще одного потенциального новичка "зелено-белых", бразильского нападающего Ариэльсона, станут известны сегодня вечером.

Подготовку к весенней части сезона лидирующие в Первой лиге подопечные Мирона Маркевича завершат 16 марта контрольным матчем с донецким "Шахтером".