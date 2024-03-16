"Буковина со следующего сезона будет претендовать на УПЛ": Блогер - об амбициях команды из Черновцов

Ведущий YouTube-канала "Причал" Александр Скляр рассказал о том, что в планах Владимира Дубинского на "Буковину".

"Сейчас вот такой вам небольшой инсайд: "Буковина", со следующего сезона будет претендовать на УПЛ, там у Дубинского есть понимание, что клуб, который находится в Премьер-лиге нужно будет вкладывать около 15 миллионов евро в год.

Сейчас бюджет "Буковины" больше, чем у "Полесья", которое в принципе движется к 15. И вот "Буковина" примерно будет такая же, не знаю, насколько быстро, но, думаю достаточно быстро. У "Динамо" около 20 млн. Но вы понимаете, где 15, там и 20.

"ЛНЗ" будет добавлять в бюджете, "Металлист 1925" будет добавлять. "Карпаты" зайдут с деньгами. Будет весело, очень весело", — сказал Скляр.