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"Буковина со следующего сезона будет претендовать на УПЛ": Блогер - об амбициях команды из Черновцов
Новый владелец – новые цели
Фото: ФК Буковина
Ведущий YouTube-канала "Причал" Александр Скляр рассказал о том, что в планах Владимира Дубинского на "Буковину".
"Сейчас вот такой вам небольшой инсайд: "Буковина", со следующего сезона будет претендовать на УПЛ, там у Дубинского есть понимание, что клуб, который находится в Премьер-лиге нужно будет вкладывать около 15 миллионов евро в год.
Сейчас бюджет "Буковины" больше, чем у "Полесья", которое в принципе движется к 15. И вот "Буковина" примерно будет такая же, не знаю, насколько быстро, но, думаю достаточно быстро. У "Динамо" около 20 млн. Но вы понимаете, где 15, там и 20.
"ЛНЗ" будет добавлять в бюджете, "Металлист 1925" будет добавлять. "Карпаты" зайдут с деньгами. Будет весело, очень весело", — сказал Скляр.
Напомним, владелец баскетбольного и волейбольного клубов "Прометей" Владимир Дубинский теперь возглавляет "Буковину". В настоящее время "Буковина" занимает 6 место в турнирной таблице Первой лиги.
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