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Прикарпатье - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Прикарпатье - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 22.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Прикарпатье - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

Новина українською

Очень непростой выезд ожидает коллектив из Петрова, ведь "Прикарпатье" дома способно навязать борьбу каждому сопернику. Подопечные Рыпана во время межсезонья не проиграли ни одного спарринга и настроены на позитиве начать весеннюю часть сезона. "Ингулец" – наиболее результативная команда чемпионской группы (41 гол).

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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