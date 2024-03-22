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Прикарпатье - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Ингулец: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 22.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Прикарпаття
Очень непростой выезд ожидает коллектив из Петрова, ведь "Прикарпатье" дома способно навязать борьбу каждому сопернику. Подопечные Рыпана во время межсезонья не проиграли ни одного спарринга и настроены на позитиве начать весеннюю часть сезона. "Ингулец" – наиболее результативная команда чемпионской группы (41 гол).
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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