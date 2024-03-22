Прикарпатье - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Очень непростой выезд ожидает коллектив из Петрова, ведь "Прикарпатье" дома способно навязать борьбу каждому сопернику. Подопечные Рыпана во время межсезонья не проиграли ни одного спарринга и настроены на позитиве начать весеннюю часть сезона. "Ингулец" – наиболее результативная команда чемпионской группы (41 гол).

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.