Первая лига. Прикарпатье – Ингулец 0:1. Победу принес новичок

В Ивано-Франковск приехал один из главных претендентов на повышение в классе. "Ингулец" в нынешнем сезоне мощно играл в атаке - 41 гол и это лучший показатель среди команд группы Чемпионская. Однако это не означало, что выездная игра против "Прикарпатья" будет легкой прогулкой. Подопечные Рыпана ни одного спарринга в межсезонье не проиграли.

Тренеры обеих команд с первых минут выпустили по одному новичку. У гостей появился опытный хавбек Панасенко, а у хозяев место в воротах занял Чемпион мира U-20 Кучерук. Уже на пятой минуте гости могли выходить вперед. Демкив сбил Богунова и арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота "Прикарпатья". Пенальти пробивал Кольцов, но он даже в створ ворот не попал. В следующей атаке мог забивать Хома, но Андрей в дальний угол не попал. Богатое на события начало противостояния.

Гости прогнозируемо играли первым номером, но пройти организованную защиту соперников им не удавалось. Коллектив из Ивано-Франковска при первой возможности выбегал в атаку. От подопечных Лупашко хотелось видеть интереснейшую игру в атаке, ведь кадровый потенциал позволял. Однако в большинстве эпизодов они не знали, что делать с мячом в заключительной трети поля. К сожалению, до перерыва моментов было мало. Кроме пенальти и удара Хомы нечего вспомнить.

Во второй половине встречи характер игры не изменился. Петровцы ничего не могли создать в атаке, а это команда, которая больше всего забила в нынешнем сезоне среди всех коллективов группы. "Прикарпатье", прежде всего, пыталось не пропустить и их можно понять. С позиции силы против фаворита подопечным Рыпана играть не стоило.

Впервые пришлось выручать свою команду Владиславу Кучеруку на 70-й минуте, когда он парировал удар Козака. Наконец хоть что-нибудь интересное создали гости. На 76-й минуте мяч все же побывал в воротах "Прикарпатья". Валерий Сад метров с одиннадцати пробил в угол – 0:1. Дебютный гол хавбека за "Ингулец".

В итоге, очень непростой выезд для "Ингульца" все же завершился минимальной победой.

Первая лига. Группа "Чемпионская". 1-й тур

"Прикарпатье" - "Ингулец" 0:1

Голы: Сад (76)

Нереализованный пенальти: Кольцов (5, мимо ворот)

"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Швец, Француз, Демкив, Радульский, Титов, Михальчук, Титаевский, Соловьев, Цюцюра, Хома

"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Кольцов, Пятов, Панасенко, Казак, Богунов, Ситало