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Чернигов - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Чернигов - Подолье: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Чернигов - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Чернігів

Новина українською

Ранее соперники встречались только во Второй лиге и дважды побеждало "Подолье". В случае победы хозяева смогут подняться из зоны вылета, но добиться этого результата будет непросто. Безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге длится 4 игры: ничья и 3 поражения.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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