Чернигов - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Ранее соперники встречались только во Второй лиге и дважды побеждало "Подолье". В случае победы хозяева смогут подняться из зоны вылета, но добиться этого результата будет непросто. Безвыигрышная домашняя клубная рекордная серия "Чернигова" в Первой лиге длится 4 игры: ничья и 3 поражения.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.