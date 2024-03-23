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Карпаты - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Карпаты - Полтава: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
Непростое испытание в стартовом матче весенней части сезона ожидает подопечных Владимира Сысенко. "Карпаты" уверенно возглавляют Чемпионскую группу. Подопечные Мирона Маркевича не пропускают мячей в чемпионате всего в течение 282 минут. Смогут ли гости прервать эту серию?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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