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Тренер ФСК Мариуполь: Мечтаем снова сыграть в Мариуполе при полных трибунах и на хорошем уровне
Клуб себя всесторонне связывает с городом
Фото: ФСК Маріуполь / Автор невідомий
Главный тренер ФСК "Мариуполь" Олег Красноперов рассказал о связи клуба с городом.
"Мариуполь" – город-герой. В нашей команде большинство футболистов либо родом из этого города или области, либо играли за мариупольские команды. Некоторые ветераны не имели такого опыта, но не раз играли против нас, на нашем стадионе, в нашем городе.
Для всех нас Мариуполь – это не просто слово, а боль за наш город и народ. Вот для того чтобы подчеркнуть, что мы представляем наш Мариуполь в чемпионате Украины по футболу, мы и переименовались.
Вы наверняка видели дизайн нашей клубной футболки с картой города. Представьте себе ощущения наших футболистов, тренеров, сотрудников – улицы, где мы жили, росли, ходили каждый день. В ФСК "Мариуполь" – неразрывная связь с нашим городом, и мы мечтаем там снова сыграть при полных трибунах и на хорошем уровне", - сказал Красноперов.
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