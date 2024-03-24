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Вацко про игрока Металлиста: Думаю, за этим парнем будет бегать половина клубов УПЛ

Первая лига
Обновлено

17-летний вундеркинд

Вацко про игрока Металлиста: Думаю, за этим парнем будет бегать половина клубов УПЛ

ФК Металіст

Новина українською

Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что полузащитник сборной Украины U-19 и харьковского "Металлиста" Геннадий Синчук может стать новой звездой УПЛ.

"Синчук креативный на поле, очень хорошо работает с мячом, левая ножка хорошая, смело идет в обыгрыш, классно один в один работает. При этом добротно играет позиционно без мяча, отрабатывает на оборону. Думаю, за этим парнем будет бегать половина клубов УПЛ. Пацан в 17 лет - стабильный игрок клуба Первой лиги", — сказал Вацко.

Напомним, что Геннадий Синчук провел 17 матчей во всех турнирах без результативных действий.

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Источник:
Вацко.Live
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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