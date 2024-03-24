Вацко про игрока Металлиста: Думаю, за этим парнем будет бегать половина клубов УПЛ

Журналист и комментатор Виктор Вацко рассказал, что полузащитник сборной Украины U-19 и харьковского "Металлиста" Геннадий Синчук может стать новой звездой УПЛ.

"Синчук креативный на поле, очень хорошо работает с мячом, левая ножка хорошая, смело идет в обыгрыш, классно один в один работает. При этом добротно играет позиционно без мяча, отрабатывает на оборону. Думаю, за этим парнем будет бегать половина клубов УПЛ. Пацан в 17 лет - стабильный игрок клуба Первой лиги", — сказал Вацко.