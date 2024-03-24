Первая лига. Агробизнес – Виктория 0:0. Ничья на газоне плохого качества

Для команд это была дебютная встреча в Первой лиге. "Агробизнес" отставал от "Виктории" всего на одно очко, поэтому в случае победы подопечные Чижевского могли обойти своего конкурента.У коллектива из Сумской области есть все шансы побороться за топ-4 весной.

Газон стадиона "Юность" в Волочиске не способствовал комбинационному футболу. До перерыва было много борьбы, но довести свои атаки до логического завершения футболисты обеих команд не смогли. Как следствие, первая половина встречи завершилась без голов. Сумчанам в нынешнем сезоне очень сложно даются голы. "Виктория" забила меньше голов среди всех участников Чемпионской группы - 19 мячей.

Хозяева даже больше контролировали мяч, но эффективности их атакам не хватало. Защитники играли гораздо лучше, чем футболисты группы атаки. Вертикальный футбол не приносил никакой выгоды футболистам обеих команд. На 63-й минуте был создан первый опасный момент. Шарай пробивал в дальний угол, но Роман Слива выбил мяч из пустых ворот. Во второй половине тайма активизировались гости, но все равно это был футбол очень низкого качества.

На 77-й минуте спас свою команду Попович, парировавший удар Кравчука. Таких моментов у "Агробизнеса" не было. На 83-й минуте Толочко решился на удар из-за пределов штрафной и впервые в матче пришлось вступать в игру Шелихову. Хоть в конце матча у голкиперов появилась работа. В итоге, игра завершилась без голов.

Группа "Чемпионская". Первый тур

"Агробизнес" - "Виктория" 0:0

"Агробизнес" (стартовый состав): Попович – Бариляк, Белый, Заяц, Слива, Лень, Толочко, Свистун, Касимов, Войтиховский, Волков

"Виктория" (стартовый состав): Шелихов - Корохов, Сасовский, Кравчук, Ульянов, Лебеденко, Долинский, Шарай, Масшталир, Шаврин, Ныч