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Карпаты летом могут подписать экс-игрока Шахтера и Днепра-1

Первая лига

Бразилец может переехать с Житомира во Львов

Карпаты летом могут подписать экс-игрока Шахтера и Днепра-1

polissyafc.com

Новина українською

Бразильский защитник "Полесья" Лукас Тейлор, который известен по выступлениям за "Шахтер" и "Днепр-1", может продолжить карьеру в Первой лиге.

В услугах бразильца заинтересованы "Карпаты", сообщает Telegram-канал "Футбол з вертольоту". По информации источника, латераль всерьез размышляет над предложением "львов", которое выглядит солидно в финансовом плане. Кроме того, летом у Тейлора заканчивается контракт с житомирским клубом.

Также источник утверждает, что летом "Карпаты" планируют серьезно усилиться перед потенциальными выступлениями в УПЛ. Львовяне выберут латиноамериканский вектор селекции, в том числе – бразильский.

В текущем сезоне Тейлор провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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Полесье (Житомир) Лукас Тейлор Карпаты (Львов)
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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