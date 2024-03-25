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Карпаты летом могут подписать экс-игрока Шахтера и Днепра-1
Бразилец может переехать с Житомира во Львов
polissyafc.com
Бразильский защитник "Полесья" Лукас Тейлор, который известен по выступлениям за "Шахтер" и "Днепр-1", может продолжить карьеру в Первой лиге.
В услугах бразильца заинтересованы "Карпаты", сообщает Telegram-канал "Футбол з вертольоту". По информации источника, латераль всерьез размышляет над предложением "львов", которое выглядит солидно в финансовом плане. Кроме того, летом у Тейлора заканчивается контракт с житомирским клубом.
Также источник утверждает, что летом "Карпаты" планируют серьезно усилиться перед потенциальными выступлениями в УПЛ. Львовяне выберут латиноамериканский вектор селекции, в том числе – бразильский.
В текущем сезоне Тейлор провел 9 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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