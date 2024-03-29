Первая лига. Карпаты – Виктория 1:0. Неубедительная игра львовян

Львовяне подходили к этому противостоянию в качестве лидера группы. Начало весенней части сезона легким для подопечных Маркевича было нельзя назвать, но три очка в прошлом туре все же набрали. От "Карпат" все ожидали прогресса и более солидной игры. Зимнее усиление пока не пошло "Виктории" на пользу. У команды так и остаются существенные проблемы в атаке – 281 минут без голов.

У львовян было усиление на эту игру, ведь вернулся основной защитник Владислав Бабогло. Дебютировал за "Карпаты" 19-летний бразильский нападающий Ариэльсон, а вот Хаса остался в запасе.

Хозяева уже в дебюте противостояния подтвердили свой статус фаворитов. Ян Костенко из-за пределов штрафной пробил в ближний угол – 1:0. Не слишком удачно в этом эпизоде сыграл Шелихов. Первоочередной план на игру гостей провалился уже на шестой минуте. Очень редко сумчане доходили до заключительной трети поля. Хотелось видеть более яркий футбол от подопечных Маркевича, но они играли прагматично. С таким кадровым потенциалом они должны разрывать своих соперников, но этого мы не видим уже второй тур подряд.В итоге, первый тайм завершился с минимальным преимуществом хозяев.

Следует отдать должное гостям, которые после перерыва не опустили руки, а наоборот, заиграли более активно. А что же "Карпаты"? Почему-то главные фавориты сезона были очень пассивны в заключительной трети поля. Пока никаких положительных изменений в игре "львов" не было. Львовяне должны доминировать, а они играют на удержание счета. Подопечным Маркевича еще повезло, что у сумчан такие проблемы с позиционной игрой.

В итоге, и этот матч завершился победой "Карпат", но к игре львовян остается очень много вопросов. Пока новички явно не усилили игру лидера Первой лиги.

Группа "Чемпионская". Второй тур

"Карпаты" - "Виктория" 1:0

Голы: Костенко (6)

"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Мизюк, Бабогло, Сакив, Полегенько, Рябов, Клименко, Костенко, Подлепенец, Чачуа, Ариэльсон

"Виктория" (стартовый состав): Шелихов – Корохов, Сасовский, Кравчук, Ульянов, Лебеденко, Долинский, Шаврин, Чеглов, Шарай, Ныч