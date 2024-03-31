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Металлист - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 31.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФФК Металіст
Вторая команда группы приедет к восьмой и между ними целых десять зачетных пунктов разницы. Однако запорожцы сейчас переживают явно не лучшие времена, поэтому именно хозяева считаются фаворитами противостояния. Харьковчане должны набирать очки, чтобы хоть немного улучшить свое турнирное положение.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.30.
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