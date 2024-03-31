Первая лига. Металлист – Металлург 4:1. 16-летний нападающий помог харьковчанам победить

Если бы команды играли в прошлом году, то фаворитами были бы запорожцы. Тем не менее, за межсезонье "Металлург" стал буквально распадаться на глазах. В составе запорожского клуба неделю назад дебютировало 10 (!) новичков. Поражение от "Хуста" 1:4 никого не удивило, ведь большинство игроков "Металлурга" не имеют опыта выступлений на таком уровне. "Металлист" наконец-то не пропустил на выезде, но и переиграть "Кремень" не смог - 0:0.

Уже на двенадцатой минуте хозяева смогли открыть счет. Неудачно сыграли защитники запорожского клуба, а Исаенко уверенно реализовал выход один на один – 1:0. Казалось, подопечные Анищенко смогут увеличить свое преимущество, но они пропустили после стандарта. Костюченко вовремя сориентировался в штрафной и пробил в дальний угол – 1:1. Пропущенный гол положительно повлиял на футболистов "Металлиста", заигравших активнее в атаке. С реализацией у хозяев были существенные проблемы, да еще и Николаенко поймал кураж. Отметим, что еще до перерыва стойка дважды выручала запорожцев. Гостям очень повезло, что после первого тайма был ничейный результат.

После перерыва характер игры не изменился. Коллектив Андрея Анищенко играл первым номером, но кто же забивать будет? В середине тайма хозяева все-таки воплотили свое игровое преимущество в гол. На передачу Багачанского отозвался Дигтярь. Для Кирилла это дебютный гол на профоэсиональном уровне. После этого запорожцы посыпались и пропустили почти сразу. Выход один на один реализовал Рязанцев – 3:1. В компенсированное время Луцив реализовал пенальти - 4:1.

Первая лига. Группа "Выбывание". Второй тур

"Металлист" - "Металлург" 4:1

Голы: Исаенко (12), Дигтярь (61), Рязанцев (63), П. Луцив (90+2, пен) - Костюченко (22)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Бусько, Гомес, Приходько, Дигтярь, Пидручный, Багачанский, Тепляков, Рязанцев, Исаенко, П. Луцив

"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Страдс, Ишимский, Костюченко, Куралех, Хуссин, Мисанов, Ковальский, Васильченко, Близнюк, Шейн