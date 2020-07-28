  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Экстра-Лига 2020/2021 - известны формат чемпионата, участники и календарь
В тренде

Экстра-Лига 2020/2021 - известны формат чемпионата, участники и календарь

Футзал
(1 голосов)

Новый сезон в украинском футзале стартует 22 августа

Экстра-Лига 2020/2021 - известны формат чемпионата, участники и календарь
Новина українською

Сегодня в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка календаря сезона 2020/2021 в Экстра-лиге Украины по футзалу.

Всего в чемпионате примут участие 10 команд, из-за чего несколько изменился и формат турнира.

Сначала 10 команд сыграют друг с другом классический двухкруговой турнир, где каждый с каждым сыграет дома и на выезде.

Читайте такжеКапитан футзальной сборной Украины будет играть в чемпионате России

После регулярного чемпионата будет проведен плей-офф. То есть, из десяти команд в 1/4 финала попадут восемь, и там по привычной схеме матчей "на вылет" будут определять победителя.

Каждая из серий продлится до трех побед. Единственным исключением станет серия за 3-е место, где обладатель бронзовых наград определится благодаря двум победам.

Базовой датой первого тура сезона 2020/2021 является 22 августа, а последнего тура – 13 февраля.

Матчи плей-офф пройдут с 13 марта по 22 мая. Чемпионские матчи и матчи за 3-е место стартуют 8 мая и продлятся до 17 или 22 мая в зависимости от результатов серий.

Также напомним список соискателей, которые стартуют в грядущем сезоне Экстра-лиги.

  • "Продексим" (Херсон)
  • "ХИТ" (Киев)
  • "Ураган" (Ивано-Франковск)
  • "ИнБев" (Житомир)
  • "Кардинал-Ровно" (Ровно)
  • "Энергия" (Львов)
  • "Food Centre Sumy" (Сумы)
  • "Сокол" (Хмельницкий)
  • "ДЕ ТРЕЙДИНГ" (Николаевка)
  • "Монолит-Viva Cup" (Харьков)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: футзал
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Микко82 (Херсон)
28.07.2020 в 17:44
Продексім майбутній чемпіон!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...