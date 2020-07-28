Экстра-Лига 2020/2021 - известны формат чемпионата, участники и календарь
Новый сезон в украинском футзале стартует 22 августа
Сегодня в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка календаря сезона 2020/2021 в Экстра-лиге Украины по футзалу.
Всего в чемпионате примут участие 10 команд, из-за чего несколько изменился и формат турнира.
Сначала 10 команд сыграют друг с другом классический двухкруговой турнир, где каждый с каждым сыграет дома и на выезде.
После регулярного чемпионата будет проведен плей-офф. То есть, из десяти команд в 1/4 финала попадут восемь, и там по привычной схеме матчей "на вылет" будут определять победителя.
Каждая из серий продлится до трех побед. Единственным исключением станет серия за 3-е место, где обладатель бронзовых наград определится благодаря двум победам.
Базовой датой первого тура сезона 2020/2021 является 22 августа, а последнего тура – 13 февраля.
Матчи плей-офф пройдут с 13 марта по 22 мая. Чемпионские матчи и матчи за 3-е место стартуют 8 мая и продлятся до 17 или 22 мая в зависимости от результатов серий.
Также напомним список соискателей, которые стартуют в грядущем сезоне Экстра-лиги.
- "Продексим" (Херсон)
- "ХИТ" (Киев)
- "Ураган" (Ивано-Франковск)
- "ИнБев" (Житомир)
- "Кардинал-Ровно" (Ровно)
- "Энергия" (Львов)
- "Food Centre Sumy" (Сумы)
- "Сокол" (Хмельницкий)
- "ДЕ ТРЕЙДИНГ" (Николаевка)
- "Монолит-Viva Cup" (Харьков)