Экстра-Лига 2020/2021 - известны формат чемпионата, участники и календарь

Сегодня в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка календаря сезона 2020/2021 в Экстра-лиге Украины по футзалу.

Всего в чемпионате примут участие 10 команд, из-за чего несколько изменился и формат турнира.

Сначала 10 команд сыграют друг с другом классический двухкруговой турнир, где каждый с каждым сыграет дома и на выезде.

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После регулярного чемпионата будет проведен плей-офф. То есть, из десяти команд в 1/4 финала попадут восемь, и там по привычной схеме матчей "на вылет" будут определять победителя.

Каждая из серий продлится до трех побед. Единственным исключением станет серия за 3-е место, где обладатель бронзовых наград определится благодаря двум победам.

Базовой датой первого тура сезона 2020/2021 является 22 августа, а последнего тура – 13 февраля.

Матчи плей-офф пройдут с 13 марта по 22 мая. Чемпионские матчи и матчи за 3-е место стартуют 8 мая и продлятся до 17 или 22 мая в зависимости от результатов серий.

Также напомним список соискателей, которые стартуют в грядущем сезоне Экстра-лиги.