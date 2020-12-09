Футзал. Украина в спарринге разгромила Молдову со счетом 8:0
Сборная Украины по футзалу завершила свой декабрьский сбор еще одной победой над командой Молдовы.
После
Отметим, что данные спарринги были запланированы в рамках подготовки сине-желтых к матчам квалификации Евро-2022. По результатам жеребьевки подопечные Александра Косенко попали в группу 1, где сыграют против Хорватии, Албании и Дании.
Украина - Молдова 8:0
Голы: Зварич (6, 12), Корсун (10), Фаренюк (11, 15), Савенко (25), Кузь (34, 40).
Украина: Савенко - Корсун, Шотурма, Белоцерковец, Зварыч - Еремин, Малышко, Микитюк, Пелех, Журба, Фаренюк, Педяш, Кузь, Сухов, Ципун.
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