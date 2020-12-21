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Ассоциация футзала Украины продлила контракты с главными тренерами сборных

Футзал
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Контракты продлены с тренерами мужской, женской и молодежной сборных

Ассоциация футзала Украины продлила контракты с главными тренерами сборных
Новина українською

В понедельник, 21 декабря, с помощью средств связи было проведено заседание Исполкома Ассоциации футзала Украины.

По итогам заседания были пролонгированы до 31 декабря 2022 контракты с главным тренером национальной сборной Украины по футзалу Александром Косенко, главным тренером женской сборной Украины по футзалу Олегом Шайтановым и главным тренером юношеской сборной Украины по футзалу U-19 Виталием Одеговым

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Также местом проведения матча группового этапа отбора Евро-2022 между сборными Украины и Дании, который состоится 27 января 2021, был утвержден дворце спорта "Юность" в Запорожье.

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Украины по футзалу среди женщин
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Источник:
УАФ

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