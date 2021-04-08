Футзал. Матч Украины и Албании отменён
Известна возможная причина
Фото: Асоціація футзалу України/Автор невідомий
Матч сборной Украины по футзалу в отборе на чемпионат Европы-2022 отменен. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА
Сегодня, 8 апреля сборная Украины встретится с командой Дании. А вот матч 11 числа со сборной Албании в Запорожье был отменен. Как сообщают региональные СМИ, с 9 апреля запорожскую область переведут в красную зону. Поэтому возможно это и является главной причины отмены встречи двух команд.
Напомним, что вчера, сборная Украины обыграла команду Дании со счетом 6:2.
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Источник:UEFA
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Комментарии (6)
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Mexxxxx (Просяная)
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янковский ян (Запорожье)
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