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Футзал. Матч Украины и Албании отменён

Футзал
(1 голосов)

Известна возможная причина

Футзал. Матч Украины и Албании отменён

Фото: Асоціація футзалу України/Автор невідомий

Новина українською

Матч сборной Украины по футзалу в отборе на чемпионат Европы-2022 отменен. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА

Сегодня, 8 апреля сборная Украины встретится с командой Дании. А вот матч 11 числа со сборной Албании в Запорожье был отменен. Как сообщают региональные СМИ, с 9 апреля запорожскую область переведут в красную зону. Поэтому возможно это и является главной причины отмены встречи двух команд.

Напомним, что вчера, сборная Украины обыграла команду Дании со счетом 6:2.

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Албании по футзалу
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Источник:
UEFA

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Комментарии (6)
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Mexxxxx (Просяная)
08.04.2021 в 13:43
Понравилось нам Данию громить, завтра третий матч должен был быть с ними. Правильно, пока хорватов не догоним будем играть с датчанами)
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0
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Mexxxxx (Просяная)
08.04.2021 в 13:47
уже поправили на Албанию...
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.04.2021 в 13:30
Кто-то чего-то курнул.
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0
football_soccer (Украина)
08.04.2021 в 13:27
что за чушь? как игра может быть отменена, которая в принципе на эту дату и не была назначена? прежде чем публиковать новости, вы бы хоть календарь смотрели. Украина играет с Данией два дня подряд. Албания отменена но это на 11 число
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+1
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Smaxs90 (Хмельницький)
08.04.2021 в 13:25
взагалі сьогодні збірна грає проти Данії другу гру...
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0
янковский ян (Запорожье)
08.04.2021 в 13:20
Ну вообще то у нас красная зона только завтра. А сегодня все работает
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