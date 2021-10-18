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Футзал. Сборная Украины узнала соперников по группе Евро-2022

Футзал
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Хозяева турнира, действующие чемпионы и победители плей-офф

Футзал. Сборная Украины узнала соперников по группе Евро-2022

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В нидерландском Зейсте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2022 по футзалу.

Накануне согласно рейтингу сборных по футзалу было сформировано четыре корзины посева. Украинская команда занимает в этом рейтинге десятое место, поэтому попала в третью корзину.

По результатам жеребьевки сине-желтые попали в группу А, где сыграют против Нидерландов (хозяин турнира), Португалии (действующий чемпион) и победителя плей-офф между сборными Сербии и Беларуси.

Напомним, что из группы выходят две лучшие команды.

Евро-2022 по футзалу. Групповой этап

Группа А: Нидерланды, Португалия, Сербия/Беларусь, Украина.

Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.

Группа С: Россия, Хорватия, Польша, Словакия.

Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.

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Евро-2022 по футзалу. Предварительный календарь

Групповой этап: 19-29 января 2022.

1/4 финала 31 января - 1 февраля 2022 года.

1/2 финала 4 февраля 2022 года.

Матч за третье место / финал: 6 февраля 2022.

Поединки финального турнира пройдут в Амстердаме и Гронингене.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ

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