Футзал. Сборная Украины узнала соперников по группе Евро-2022
Хозяева турнира, действующие чемпионы и победители плей-офф
В нидерландском Зейсте состоялась жеребьевка финальной части Евро-2022 по футзалу.
Накануне согласно рейтингу сборных по футзалу было сформировано четыре корзины посева. Украинская команда занимает в этом рейтинге десятое место, поэтому попала в третью корзину.
По результатам жеребьевки сине-желтые попали в группу А, где сыграют против Нидерландов (хозяин турнира), Португалии (действующий чемпион) и победителя плей-офф между сборными Сербии и Беларуси.
Напомним, что из группы выходят две лучшие команды.
Евро-2022 по футзалу. Групповой этап
Группа А: Нидерланды, Португалия, Сербия/Беларусь, Украина.
Группа В: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.
Группа С: Россия, Хорватия, Польша, Словакия.
Группа D: Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия.
Евро-2022 по футзалу. Предварительный календарь
Групповой этап: 19-29 января 2022.
1/4 финала 31 января - 1 февраля 2022 года.
1/2 финала 4 февраля 2022 года.
Матч за третье место / финал: 6 февраля 2022.
Поединки финального турнира пройдут в Амстердаме и Гронингене.
Популярное сейчас
- Динамо сохраняет отрыв от Шахтера, Верес подтягивается к первой восьмёрке. Таблица УПЛ 2021/22
- Динамо взяло на себя расходы по лечению Владимира Мунтяна
- Шахтер - Реал: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- СМИ: Матч Динамо - Днепр-1 перенесен на стадион Лобановского
- За что боролись - на то и напоролись. Мауро и Ванда Икарди расходятся из-за другой женщины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
Новости по теме
- 00:46 Украинские Футзал. Украина будет в третьей корзине при жеребьевке финальной стадии Евро-2022
- 21:21 Украинские Украина провела два товарищеских матча с Румынией - проиграла и разгромно победила
- 15:34 Украинские В Литве стартовал ЧМ по футзалу. Украина не играет, но ее бывший тренер возглавляет хозяев