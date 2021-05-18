Король умер, да здравствует король! Ураган - новый чемпион Украины по футзалу
Ураган сместил с трона Продэксим
Сегодня состоялся четвертый поединок финальной серии чемпионата по футзалу сезона 2020/21, в котором ивано-франковский "Ураган" принимал "Продэксим".
После двух побед в Херсоне (3:0, 3:2) и поражения на своей площадке (2:4) "Ураган" принимал херсонцев в Ивано-Франковске в четвертом поединке серии.
Игра в этом матче была в принципе равной, но хозяева луше реализовали свои моменты, победив со счетом 5:2, правда при этом, забив два гола на последней минуте в пустые ворота, когда гости сняли вратаря.
Таким образом, "Ураган" становится новым чемпионом Украины, сместив с трона "Продэксим", который завоевывал титул последние 4 года.
Ну а для Урагана это второе чемпионство в истории – первое иванофранковцы завоевали в 2011-м.
Экстра-лига 2020/2021.
Плей-офф. Финал. Матч №4
Ураган (Ивано-Франковск) - Продэксим (Херсон) 5:2
Счет в серии: 3:1
Голы: Кордоба (15), Абакшин (24), Коваль (26), Шеремета (40 - два гола) – Рониньо (22), Даниэль Роза (33)
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