Король умер, да здравствует король! Ураган - новый чемпион Украины по футзалу

Сегодня состоялся четвертый поединок финальной серии чемпионата по футзалу сезона 2020/21, в котором ивано-франковский "Ураган" принимал "Продэксим".

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После двух побед в Херсоне (3:0, 3:2) и поражения на своей площадке (2:4) "Ураган" принимал херсонцев в Ивано-Франковске в четвертом поединке серии.

Игра в этом матче была в принципе равной, но хозяева луше реализовали свои моменты, победив со счетом 5:2, правда при этом, забив два гола на последней минуте в пустые ворота, когда гости сняли вратаря.

Таким образом, "Ураган" становится новым чемпионом Украины, сместив с трона "Продэксим", который завоевывал титул последние 4 года.

Ну а для Урагана это второе чемпионство в истории – первое иванофранковцы завоевали в 2011-м.

Экстра-лига 2020/2021.

Плей-офф. Финал. Матч №4

Ураган (Ивано-Франковск) - Продэксим (Херсон) 5:2

Счет в серии: 3:1

Голы: Кордоба (15), Абакшин (24), Коваль (26), Шеремета (40 - два гола) – Рониньо (22), Даниэль Роза (33)