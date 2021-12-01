Ураган играет с вице-чемпионом Испании в Лиге чемпионов. Текстовая трансляция матча
Верим в нашу команду!
Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий
В среду, 1 декабря, ивано-франковский "Ураган" стартует в Элит-раунде Лиги чемпионов по футзалу. Первым соперником нашей команды станет вице-чемпион Испании, "Леванте", который, впрочем, в данном сезоне выступает не лучшим образом. После девяти туров текущего чемпионата страны коллектив из Валенсии занимает только десятую строчку среди шестнадцати команд Национальной лиги Испании. "Ураган" после двенадцати туров третий после двенадцати туров украинской Экстра-лиги. Напомним также, что из четырёх команд группы ("Ураган", "Леванте", "Бенфика", "Халадаш") только одна выйдет в Финал четырёх.
Матч "Леванте" - "Ураган" состоится 1 декабря на 24-тысячной арене "Pavilhão Fidelidade". Старт встречи в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол.
Леванте: Феде — Реша, Ривильос, Амессуд, Педрито — Берга, Да Силва, Усин, Тольра, Лемос, Кардозо, Серрано, Каталан, Лаго.
Ураган: Колток — Н. Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк — Левандивский, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина, Масевич, Абакшин.
"Леванте" (Валенсия, Испания) - "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) 0:0
Голы:
Второй тайм
|Время
|Событие
Первый тайм
|Время
|Событие
|4
|Перехватил Михаил Грицина мяч на левом фланге обороны, но тут же упустил его в аут.
|3
|Николай Грицина с Ковалем разыграли штрафной, но удар последнего был блокирован.
|3
|Абакшин сбит на левом фланге фолом Кардозо.
|2
|Кордоба качественно отыграл в отборе на правом фланге обороны в борьбе против Педрито.
|1
|Штанга! А ведь игра рукой же от Ривильоса, после прострела Фаренюка с левого фланга! Да, мяч улетел в ближний каркас ворот с рикошета, но ведь могло быть больше!
|1
|Ривильос исполнил дальний удар из центральной зоны, но Колток забрал мяч намертво.
|Матч начался!
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