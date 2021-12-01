Футзал. Начали с победы. Ураган в элит-раунде ЛЧ обыграл вице-чемпиона Испании

Ивано-Франковский Ураган сыграл свой первый матч в группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Матчи группы проходят в Португалии, и сегодня украинцы открывали группу матчем с вице-чемпионом Испании Леванте.

Соперники показали равную игру, в которой больше ошибок совершили испанцы, что и вылилось в итоговый результат.

В целом, поединок получился осторожным – команды старались не рисковать, и если бы не ошибки, столь результативного счета, пожалуй, не было бы.

На 11-й минуте после того как Радевич неудачно наступил на мяч, испанцы открыли счет, однако через пару минут Ураган сравнял после точного удара Коваля. Более того, под занавес первого тайма Абакшин уже после ошибки испанцев вывел украинскую команду вперед.

А вот второй тайм начали разгонять уже испанцы. Ураган больше играл от обороны, но все-таки пропустила дважды – после розыгрыша аута (тоже, кажется, можно было данной ситуации избежать) и быстрой контратаки.

3:2, Ураган побежал отыгрываться, все чаще оголяя тылы, и игра стала напоминать качели. Тем не менее, в этой ситуации лучше в атаке был Ураган, который буквально за 30 секунд игрового времени перевернул игру и забил дважды.

В концовке побежал отыгрываться уже Леванте – испанцы за 3 минуты до конца выпустили 5-го полевого, однако украинская команда, вытерпев пару острых атак, в контре забила и пятый гол.

5:3, победа Урагана. Завтра ивано-франковцы сыграют с фаворитом группы – местной Бенфикой. Отметим, что из группы в плей-офф выйдет только одна команда, поэтому проигрывать португальцам нашей команде никак нельзя.

Леванте – Ураган 3:5

Голы: Тольра (11, 23), Да Силва (30) – Коваль (13, 36), Абакшин (16, 37)

Предупреждения: Кардозо (5) – Колток (11)

Леванте: Феде - Реша, Ривильос, Амессо, Педрито - Да Силва, Рафа Усин, Тольра, Лемос, Кардозо, Серрано, Каталан, Лаго - Берга

Ураган: Колток - Н. Грицына, Радевич, Кордоба, Фаренюк - Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицына, Масевич, Абакшин - Левандивский.