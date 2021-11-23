Сборная Украины по футзалу - в топ-10 команд в рейтинге УЕФА
"Сине-желтые" занимают 10-ю строчку в ноябрьском рейтинге
Фото: пресс-служба АФУ
Сборная Украины по футзалу заняла 10-ю строчку в ноябрьском рейтинге национальных команд обновленном УЕФА, сообщает УАФ.
Согласно рейтингу, "сине-желтые" замыкают топ-10 среди европейских команд. Что касается соперников сборной Украины в финальном турнире Евро-2022, то Португалия - на 3-й позиции, Сербия - на 6-й, Нидерланды - на 19-й.
Рейтинг УЕФА для сборных по футзалу
1. Испания – 2493,789
2. Россия – 2464,226
3. Португалия – 2450,616
4. Казахстан – 2385,842
5. Хорватия – 2051,042
6. Сербия – 2050,143
7. Азербайджан – 2015,589
8. Италия – 1934,516
9. Чехия – 1887,535
10. Украина –1856,420
…
19. Нидерланды – 1641,410
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