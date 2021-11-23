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Сборная Украины по футзалу - в топ-10 команд в рейтинге УЕФА

Футзал
(2 голосов)

"Сине-желтые" занимают 10-ю строчку в ноябрьском рейтинге

Сборная Украины по футзалу - в топ-10 команд в рейтинге УЕФА

Фото: пресс-служба АФУ

Новина українською

Сборная Украины по футзалу заняла 10-ю строчку в ноябрьском рейтинге национальных команд обновленном УЕФА, сообщает УАФ.

Согласно рейтингу, "сине-желтые" замыкают топ-10 среди европейских команд. Что касается соперников сборной Украины в финальном турнире Евро-2022, то Португалия - на 3-й позиции, Сербия - на 6-й, Нидерланды - на 19-й.

Читайте такжеОпределились соперники сборной Украины по футзалу на Евро-2022

Рейтинг УЕФА для сборных по футзалу

1. Испания – 2493,789

2. Россия – 2464,226

3. Португалия – 2450,616

4. Казахстан – 2385,842

5. Хорватия – 2051,042

6. Сербия – 2050,143

7. Азербайджан – 2015,589

8. Италия – 1934,516

9. Чехия – 1887,535

10. Украина –1856,420

19. Нидерланды – 1641,410

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ

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