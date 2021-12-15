Футзал. Восток - Запад. Матч всех звезд Экстра-лиги. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Восток - Запад: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 15.12.2021 ⋇ Футзал онлайн на UA-Футбол
Сегодня, 15 декабря, в Черкассах состоится Матч звезд украинской Экстра-лиги по футзалу между Востоком и Западом.
Команда Запада
Стартовая четверка: Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Михаил Волянюк, Ярослав Лебедь
Вратари: Роман Колток, Александр Сухов
Универсалы: Евгений Серый, Роман Горпинич, Роман Кордоба, Тарас Кузь, Юрий Когут, Владислав Первеев
Главный тренер: Валерий Легчанов
Команда Востока
Стартовая четверка: Николай Белоцерковец, Клаудиньо, Михаил Зварыч, Игорь Корсун
Вратари: Юрий Савенко, Кирилл Цыпун
Универсалы: Дмитрий Бондарь, Евгений Ланко, Яссин Эссаргини, Денис Зеленкевич, Виталий Екатеринин, Виталий Дзюба
Главный тренер: Дмитрий Бербенцев
Поединок начнется в 19:00.
Прямая видео-трансляция будет доступна на нашем сайте в этой новости чуть ниже.
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