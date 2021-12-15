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Футзал. Восток - Запад. Матч всех звезд Экстра-лиги. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Футзал
(1 голосов)

Восток - Запад: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 15.12.2021 ⋇ Футзал онлайн на UA-Футбол

Футзал. Восток - Запад. Матч всех звезд Экстра-лиги. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Новина українською

Сегодня, 15 декабря, в Черкассах состоится Матч звезд украинской Экстра-лиги по футзалу между Востоком и Западом.

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Команда Запада

Стартовая четверка: Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Михаил Волянюк, Ярослав Лебедь

Вратари: Роман Колток, Александр Сухов

Универсалы: Евгений Серый, Роман Горпинич, Роман Кордоба, Тарас Кузь, Юрий Когут, Владислав Первеев

Главный тренер: Валерий Легчанов

Команда Востока

Стартовая четверка: Николай Белоцерковец, Клаудиньо, Михаил Зварыч, Игорь Корсун

Вратари: Юрий Савенко, Кирилл Цыпун

Универсалы: Дмитрий Бондарь, Евгений Ланко, Яссин Эссаргини, Денис Зеленкевич, Виталий Екатеринин, Виталий Дзюба

Главный тренер: Дмитрий Бербенцев

Поединок начнется в 19:00.

Прямая видео-трансляция будет доступна на нашем сайте в этой новости чуть ниже.

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В статье: Экстра-лига Матч всех звезд
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