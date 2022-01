Украина разбила Сербию во втором матче на Евро-2022 по футзалу

Второй матч в финальной части Чемпионата Европы украинская сборная наконец-то выиграла. Поражение досрочно ставило крест на шансах нашей команды побороться за плей-офф, а вот в случае победы как минимум теоретические варианты оставлялись. Отдельной строкой нужно отметить, что наши шансы на попадание в восьмёрку лучших сборных турнира повышались с каждым голом. Поэтому нужно было не просто побеждать, а делать это с уверенным счётом. Что интересно, тренерский штаб "жёлто-синих" в этом поединке использовал только две четвёрки: о причинах такого решения пока не сообщалось.

Старт поединка для нас оказался таким же позитивным, как и против Нидерландов: Зварич вывалился по левому краю на ворота и пробил в дальний угол. Однако на этот раз на одном результативном ударе всё не завершилось, и это чувствовалось по игре: было больше агресии, больше дисциплины, да и с концентрацией при игре у своих ворот намного лучше.

Не заржавело и за голами: Лебедь с аута сделал передачу на Васича, который замкнул в свои ворота. А дальше мы увидели безусловный гол дня, не опустив мяч на площадку: тот же Лебедь с подбора положил корпус и мощно принял верховой мяч, закинув в штрафную на Абакшина, а Даниил сориентировался и замкнул. Наконец, четвёртый мяч записал на свой счёт Чернявский, после розыгрыша углового со средней дистанции пробивший Момчиловича.

Игра в две четвёрки заставляла во время перерыва немного нервничать. Всё-таки силы наших ребят должны были рано или поздно покидать, поэтому перед Португалией желательно и силы поберечь, и счёт как минимум удержать. В первые пять минут с этим не справлялись, набрав три фола. Однако со временем получилось успокоиться и в контратаке найти второй гол за вечер для Зварича. Уже при игре сербов в пять полевых Корсун забил со своей половины площадки. Правда, отыграть "на ноль" нам сегодня не удалось: Томич замкнул передачу с углового.

