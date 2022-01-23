Украина разбила Сербию во втором матче на Евро-2022 по футзалу

Второй матч в финальной части Чемпионата Европы украинская сборная наконец-то выиграла. Поражение досрочно ставило крест на шансах нашей команды побороться за плей-офф, а вот в случае победы как минимум теоретические варианты оставлялись. Отдельной строкой нужно отметить, что наши шансы на попадание в восьмёрку лучших сборных турнира повышались с каждым голом. Поэтому нужно было не просто побеждать, а делать это с уверенным счётом. Что интересно, тренерский штаб "жёлто-синих" в этом поединке использовал только две четвёрки: о причинах такого решения пока не сообщалось.

Старт поединка для нас оказался таким же позитивным, как и против Нидерландов: Зварич вывалился по левому краю на ворота и пробил в дальний угол. Однако на этот раз на одном результативном ударе всё не завершилось, и это чувствовалось по игре: было больше агресии, больше дисциплины, да и с концентрацией при игре у своих ворот намного лучше.

Не заржавело и за голами: Лебедь с аута сделал передачу на Васича, который замкнул в свои ворота. А дальше мы увидели безусловный гол дня, не опустив мяч на площадку: тот же Лебедь с подбора положил корпус и мощно принял верховой мяч, закинув в штрафную на Абакшина, а Даниил сориентировался и замкнул. Наконец, четвёртый мяч записал на свой счёт Чернявский, после розыгрыша углового со средней дистанции пробивший Момчиловича.

Игра в две четвёрки заставляла во время перерыва немного нервничать. Всё-таки силы наших ребят должны были рано или поздно покидать, поэтому перед Португалией желательно и силы поберечь, и счёт как минимум удержать. В первые пять минут с этим не справлялись, набрав три фола. Однако со временем получилось успокоиться и в контратаке найти второй гол за вечер для Зварича. Уже при игре сербов в пять полевых Корсун забил со своей половины площадки. Правда, отыграть "на ноль" нам сегодня не удалось: Томич замкнул передачу с углового.

⏰ RESULT ⏰



Ukraine equal their biggest margin of victory at a Futsal EURO ????



???????? Zvarych (2), Vasic own goal, Abakshyn (2) & Korsun with goals

???????? Tomić with consolation for Serbia



Best player on show? ????#FutsalEURO — UEFA Futsal (@UEFAFutsal) January 23, 2022

Да, сербы сегодня провели не лучший свой матч. Возможно, сегодняшнее их состояние как минимум в первом тайме можно сравнить с нашим вторым таймом против нидерландцев. Однако сегодня нужно поблагодарить нашу команду за игру и за победу: отличная игра и красивый результат. Но нужно помнить, что это лишь одна победа. Она ничего не даст, если нужного результата не будет в последнем туре.

Что нам нужно в последнем туре?

Прежде чем перейти к раскладам, нужно напомнить, что ещё один поединок второго тура между Португалией и Нидерландами состоится сегодня в 18:30. Наши перспективы во многом будут зависеть от финального результата между "селесао" и "оранье". Однако нам практически при любых раскладах выгодно болеть за два кряду поражения нидерландцев.

Идеальный вариант - победа над Португалией. В таком случае мы точно выйдем в 1/4 финала, ещё и скорее всего с первого места.

При ничьей с португальцами нужно будет оглядываться на параллельную игру между Нидерландами и Сербией. Нам нужна будет победа сербов.

При поражении португальцам (с любым счётом) и победе сербов над нидерландцами. Будет считаться разница мячей в мини-тунире Нидерланды-Украина-Сербия. Мы пока здесь на первом месте благодаря разнице "+4" (в один гол проиграли нидерландцам и в пять обыграли сербов), у нидерландцев пока "+1", у сербов "-5".

Победа Нидерландов в последнем туре над Сербии. Нам в таком случае нужно будет только побеждать Португалию.

Решающие поединки в группе состоятся 28 января. Стоит напомнить, что Украина шесть раз подряд выходила в плей-офф футзального Евро.

Сербия - Украина 1:6

Голы: Томич 39 - Зварич 2, Васич 6 (авт.), Абакшин 15, Чернявский 20, Зварич 35, Корсун 39

Сербия: Момчилович, Васич, Рамич, Томич, Петров. Запас: Вулич, Алексич, Коцич, Пршич, Ракич, Милославлевич, Стойчевски.

Украина: Цыпун, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич. Запас: Севенко, Лебедь, Серый, Чернявский, Абакшин.

Предупреждения: Алексич 14, Ракич 20, Момчилович 32 - Зварич 24, Цыпун 25