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Украина играет ключевой матч на чемпионате Европы по футзалу. Текстовая трансляция

Футзал
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Подопечные Косенко играют с чемпионами мира и Европы

Украина играет ключевой матч на чемпионате Европы по футзалу. Текстовая трансляция

Асоціація футзалу України

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 28 января, состоится поединок 3 тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Украины и Португалии. Игра пройдет в Гронингене (Нидерланды) на площадке "Мартини Плаза", начало – в 21:30 по киевскому времени.

В первом матче подопечные Косенко неожиданно проиграли Нидерландам (2:3), а во втором - розгромили сербов - 6:1. Теперь для выхода из группы нужно либо побеждать португальцев, либо надеяться на победу сербов в параллельном матче. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Корсун, Зварич.

Запасные: Савенко, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба.

Португалия: Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэлью, Пани Варела.

Запасные: Эду, Андре Коэлью, Томаш Пасу, Жезуш, Сесилиу, Зики, Анжелу, Бриту, Паулета.

Украина - Португалия 0:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм

Время Событие

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины с футзала
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