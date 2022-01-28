Украина играет ключевой матч на чемпионате Европы по футзалу. Текстовая трансляция
Подопечные Косенко играют с чемпионами мира и Европы
Асоціація футзалу України
В пятницу, 28 января, состоится поединок 3 тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Украины и Португалии. Игра пройдет в Гронингене (Нидерланды) на площадке "Мартини Плаза", начало – в 21:30 по киевскому времени.
В первом матче подопечные Косенко неожиданно проиграли Нидерландам (2:3), а во втором - розгромили сербов - 6:1. Теперь для выхода из группы нужно либо побеждать португальцев, либо надеяться на победу сербов в параллельном матче. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Украина: Ципун, Чернявский, Шотурма, Корсун, Зварич.
Запасные: Савенко, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба.
Португалия: Андре Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэлью, Пани Варела.
Запасные: Эду, Андре Коэлью, Томаш Пасу, Жезуш, Сесилиу, Зики, Анжелу, Бриту, Паулета.
Украина - Португалия 0:0
Голы:
Второй тайм
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Первый тайм
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