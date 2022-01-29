Тренер сборной Украины по футзалу: Спасибо сербам, которые помогли нам выйти в четвертьфинал

Главный тренер сборной Украины по футзалу Олександр Косенко прокомментировал выход команды в 1/4 финала Чемпионата Европы :

“ – Игра нам давалась, мы к ней подготовились. Мы хотели победить, не рассчитывали на результат параллельного матча. К сожалению, не реализовали убойные моменты. Хотели забить и играть уже по счету. Похоже, все свое забили в поединке с сербами, а сегодня не пошло.

Спасибо сербам, которые помогли нам выйти в четвертьфинал. Но я думаю, что своей сегодняшней игрой мы заслужили попасть в восьмерку лучших. Я горжусь ребятами, которые отдали все силы – и даже больше. Сейчас главная задача – восстановиться и хорошо подготовиться к следующему матчу.

— Во втором тайме сборная Украины пошла ва-банк, играя с пятым полевым. Не слишком ли это был риск?

— Было заметно, что португальцы начали нас поджимать, мы отходили к своим воротам. Мы еще изначально понимали, что такой вариант развития событий возможен. У них обойма из 14-ти игроков, постоянная ротация, они свежие, хорошо двигаются.

Мы были к этому готовы и планировали таким образом рвать игру. Поэтому мы выпускали пятого полевого, пытаясь отодвинуть игру от собственных ворот, где-нибудь придержать мяч. И если бы португальцы побежали на нас, мы постарались бы забить. Но они не стали этого делать, их где-то устраивала ничья. Особых моментов при такой игре мы не создали, но уже после пропущенного гола имели реальные шансы. К сожалению, забить не удалось.

— В конце матча Михаил Зварыч получил травму. Что с ним произошло?

— У него что-то с мизинцем. Трудно сказать, насколько это сильно повреждение. Надеемся, что это просто ушиб. Проведем обследование, будем надеяться, что он сможет играть.

— В четвертьфинале сборная Украины встретится с Казахстаном. Не жалеете ли вы, что не получилось провести спарринги с этой командой в преддверии Евро в Буче?

— Здесь двоякие ощущения. Если бы мы сыграли с Казахстаном, может быть, лучше бы подготовились, у нас была бы лучшая реализация. Но это только догадки. Кроме того, соперник мог нас лучше изучить, впрочем, как и мы его. Сейчас трудно сказать, хорошо или плохо, что спарринги не прошли. Главное, что мы прошли в следующий раунд. Будем готовиться к игре.

— Каковы ваши ожидания от встреч с казахстанцами?

— На Евро-2022 и так не было легких игр со всеми командами, что уж говорить о четвертьфинале. Казахстан не нужно представлять – команда мирового уровня, которая практически всегда находится в призах на разных форумах. Будем готовиться и стараться одержать победу, на другое мы не согласны”, – сказал Косенко.