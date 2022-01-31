Казахстан - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Держим кулаки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская футзальная сборная в шестой раз подряд
Казахстан - Украина
Футзал. Евро-2022. Четвертьфинал
31 января. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Arena". Начало в 21:00
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