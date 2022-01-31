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Казахстан - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Футзал
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Держим кулаки

Казахстан - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская футзальная сборная в шестой раз подряд играет в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу. Однако в пяти предыдущих случаях наша команда неизменно вылетала на этой стадии турнира, проигрывая либо в один гол, либо в серии пенальти. Удастся ли подопечным Александра Косенко наконец-то пробить этот барьер? Держим кулаки и верим в наших ребят.

Казахстан - Украина
Футзал. Евро-2022. Четвертьфинал
31 января. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Arena". Начало в 21:00

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу сборная Казахстана по футзалу
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