Казахстан - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Украинская футзальная сборная в шестой раз подряд играет в четвертьфинале чемпионата Европы по футзалу . Однако в пяти предыдущих случаях наша команда неизменно вылетала на этой стадии турнира, проигрывая либо в один гол, либо в серии пенальти. Удастся ли подопечным Александра Косенко наконец-то пробить этот барьер? Держим кулаки и верим в наших ребят.

Казахстан - Украина

Футзал. Евро-2022. Четвертьфинал

31 января. Нидерланды. Амстердам. "Ziggo Arena". Начало в 21:00

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