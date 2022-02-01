Капитан сборной Украины по футзалу после Казахстана: Кровь горела, сердце билось за Украину

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма поделился своими эмоциями после победы над Казахстаном в четвертьфинале Евро-2022 (5:3).

"Ощущение- будто во сне. Сначала мы думали, что это невозможно, но после матча с Португалией проанализировали свою игру и увидели, что можем играть со всеми соперниками. Сегодня Украина празднует, мы отдали все силы. Основным ключом было желание. Кровь горела, сердце билось за Украину – потому так и получилось.

Мы идем шаг за шагом. Мне кажется, что первая игра с Нидерландами была переломной. Нам казалось, что с каждым матчем будет все легче, но пришлось с каждой игрой добавлять. Я рад, что так получилось, и Украина может отпраздновать.

Полуфинал? Посмотрим, кто будет соперником. Будем играть с такой же самоотдачей, как с Казахстаном, будем отдавать все за свою Украину", - приводит слова Шотурмы пресс-служба УАФ.