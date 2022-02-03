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Футзал. Россиянам в случае победы над Украиной обещают удвоенные премиальные

Футзал
Обновлено
(2 голосов)

В пятницу будет жарко

Футзал. Россиянам в случае победы над Украиной обещают удвоенные премиальные

UEFA Futsal

Новина українською

В случае победы над сборной Украины в полуфинале Евро-2022 по футзалу игроки сборной России по футзалу получат двойные премиальные.

Изначально планировалось, что каждый футзалист сборной России получит 500 тысяч рублей (примерно 5,8 тысяч евро) за бронзовую медаль первенства, 750 тысяч рублей (8,7 тысяч евро) за серебряную и 1 миллион рублей (11,6 тысяч евро) за золотую.

Теперь же, когда сетка свела россиян с украинцами, планируется, что каждый игрок сборной России получит по 1,5 млн рублей (17,5 тысяч евро) за победу над украинцами.

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Напомним, что поединок Украина – Россия состоится в пятницу, 4 февраля и начнется в 18:00.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (10)
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KadimXa (Харьков)
03.02.2022 в 20:32
И пусть после этого какой-нибудь российский петух ,будет продолжать рассказывать,что в России спорт вне политики.
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+2
0
Astor Astor (Одесса)
03.02.2022 в 20:21
Мало того, что сослались на какой-то левый телеграмм канал, так еще и переврали информацию: "Теперь же, когда сетка свела россиян с украинцами, планируется, что каждый игрок сборной России получит по 1,5 млн рублей (17,5 тысяч евро) за победу над украинцами." Не за победу на Украиной 1,5 лимона. А - за серебряные медали. За золото - 2 лимона. То есть там написано, что удвоили призовые по итогам турнира, а не за матч с Украиной (призовые за отдельные матчи не предусмотрены).
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+1
-3
Algrab (Костопiль)
03.02.2022 в 20:32
п н х.
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.02.2022 в 20:20
Хорошо что нашим советуют словесно!)))))) Давайте, должны, не дело в деньгах))))
Ответить
0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
03.02.2022 в 20:16
Нормально, якщо переможуть, хлопці хоч додому відпочити злетають... в Ріо =)
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0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
03.02.2022 в 19:56
А на какой источник информации ссылаетесь?Или как всегда "от себя"?
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.02.2022 в 20:03
тут "от себя" новостных материалов нет - постоянно перепечатки с опозданием на 2-3 часа
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0
0
avatar
c99baf (Харьков)
03.02.2022 в 19:47
Наша федерация задумалась...
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
03.02.2022 в 19:42
Что там, спорт вне политики?
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+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.02.2022 в 19:38
кто бы нашим проспонсировал премиальные в размере по 50 евротыщ?
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+1
0


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