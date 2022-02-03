Футзал. Россиянам в случае победы над Украиной обещают удвоенные премиальные

В случае победы над сборной Украины в полуфинале Евро-2022 по футзалу игроки сборной России по футзалу получат двойные премиальные.

Изначально планировалось, что каждый футзалист сборной России получит 500 тысяч рублей (примерно 5,8 тысяч евро) за бронзовую медаль первенства, 750 тысяч рублей (8,7 тысяч евро) за серебряную и 1 миллион рублей (11,6 тысяч евро) за золотую.

Теперь же, когда сетка свела россиян с украинцами, планируется, что каждый игрок сборной России получит по 1,5 млн рублей (17,5 тысяч евро) за победу над украинцами.

Напомним, что поединок Украина – Россия состоится в пятницу, 4 февраля и начнется в 18:00.