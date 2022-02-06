Португалия играет с Россией в финале чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция

UA-Футбол следит за финальным поединком на Евро-2022 по футзалу между Португалией и Россией. Поединок проходит в Амстердаме на "Ziggo Dome" арене. Стартовый свисток прозвучит в 18:30. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о событиях на площадке.

Португалия: Андре Соуза, Эрик, Матуш, Бруну Коэлью, Варела

Запасные: Эду, Андре Коэлью, Пасу, Жезуш, Зики, Сесилиу, Анжелу, Бриту, Паулета

Россия: Путилов, Антошкин, Чишкала, Давыдов, Афанасьев

Запасные: Замтарадзе, Милованов, Абрамов, Соколов, Паулиньо, Ниязов, Абрамович, Нандо

Португалия - Россия 0:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие

Второй тайм