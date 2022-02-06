Португалия играет с Россией в финале чемпионата Европы по футзалу. Текстовая трансляция
Матч за золото на чемпионате Европы
Сайт УЕФА
UA-Футбол следит за финальным поединком на Евро-2022 по футзалу между Португалией и Россией. Поединок проходит в Амстердаме на "Ziggo Dome" арене. Стартовый свисток прозвучит в 18:30. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о событиях на площадке.
Португалия: Андре Соуза, Эрик, Матуш, Бруну Коэлью, Варела
Запасные: Эду, Андре Коэлью, Пасу, Жезуш, Зики, Сесилиу, Анжелу, Бриту, Паулета
Россия: Путилов, Антошкин, Чишкала, Давыдов, Афанасьев
Запасные: Замтарадзе, Милованов, Абрамов, Соколов, Паулиньо, Ниязов, Абрамович, Нандо
Португалия - Россия 0:0
Голы:
Второй тайм
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Второй тайм
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