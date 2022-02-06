Защитили титул. Португалия одержала волевую победу над Россией в финале Евро-2022
Драматичная развязка турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португалия подходила к матчу в статусе действующих чемпионов мира и Европы, очевидно, желая сохранить у себя это звание. Россия ранее лишь однажды одержала случайную победу на турнире, выиграв его ещё в прошлом веке.
Но начиналось всё сегодня в пользу нации из-за поребрика, которая реализовала два своих момента. Чуть ли не единственных момента: Соколов на линии штрафной принял мяч спиной к воротам и с разворота несильно пробил, Соуза среагировать не успел. Вскоре Афанасьев поставил точку в быстрой контратаке, оформив, казалось бы, комфортное преимущество полуазиатской сборной 0:2.
Did you predict ANOTHER Portugal comeback? ????#FutsalEURO pic.twitter.com/xh9oWAiok3— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 6, 2022
Португалия двигалась очень сумбурно. Были проблемы в командной игре и вообще в атаке у "селесао" мало что получалось. Только ближе к концу первого тайма пиренейцы разбегались и создали несколько моментов. Один из них реализовали: Томаш Пако после передачи из аута дал из-под защитника низом неудобно для голкипера.
В дебюте второй половине Зики и Афанасьев обменялись моментами. А затем Коэльо с аута решил пробить, Путилов к мячу дотянулся, но не остановил - 2:2.
Игра раскрылась и пошла атакой на атаку. Всё зависело от реализации, и она выше оказалась у португальцев: благодаря отличной комбинации Коэлью оказался перед воротами и просто не смог бы промахнуться.
Чемпионы отдали мяч сопернику и начали играть вторым номером. Россия панически что-то придумать впереди, но особых проблем у "селесао" при обороне не было. Не спас проигрывающую сторону даже пятый полевой на последние минуты игры. За 20 секунд до конца в сумбуре около ворот Соузы был риск пропустить, но португальский голкипер успел среагировать на безумный удар практически в упор. А в ответ Варела, перехватив мяч, закотил его в пустые ворота.
BI. CAMPEÕEEEES!!!!! pic.twitter.com/WLkVzDvMCT— Portugal (@selecaoportugal) February 6, 2022
Финальная сирена зафиксировала победу Португалии 3:2. Третью волевую победу для Португалии на Евро-2022. Вторую подряд победу Португалии в финалах ЧЕ. Что интересно, до 2018-го команда ни разу поднимала над головой титул лучшей сборной Европы.
Португалия - Россия 4:2
Голы: Пако 19, Коэлью 27, Коэлью 32, Варела 40 - Соколов 10, Афанасьев 13
Предупреждения: Паулета 19, Соколов 20
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