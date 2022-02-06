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Защитили титул. Португалия одержала волевую победу над Россией в финале Евро-2022

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Драматичная развязка турнира

Защитили титул. Португалия одержала волевую победу над Россией в финале Евро-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Португалия подходила к матчу в статусе действующих чемпионов мира и Европы, очевидно, желая сохранить у себя это звание. Россия ранее лишь однажды одержала случайную победу на турнире, выиграв его ещё в прошлом веке.

Но начиналось всё сегодня в пользу нации из-за поребрика, которая реализовала два своих момента. Чуть ли не единственных момента: Соколов на линии штрафной принял мяч спиной к воротам и с разворота несильно пробил, Соуза среагировать не успел. Вскоре Афанасьев поставил точку в быстрой контратаке, оформив, казалось бы, комфортное преимущество полуазиатской сборной 0:2.

Португалия двигалась очень сумбурно. Были проблемы в командной игре и вообще в атаке у "селесао" мало что получалось. Только ближе к концу первого тайма пиренейцы разбегались и создали несколько моментов. Один из них реализовали: Томаш Пако после передачи из аута дал из-под защитника низом неудобно для голкипера.

В дебюте второй половине Зики и Афанасьев обменялись моментами. А затем Коэльо с аута решил пробить, Путилов к мячу дотянулся, но не остановил - 2:2.

Игра раскрылась и пошла атакой на атаку. Всё зависело от реализации, и она выше оказалась у португальцев: благодаря отличной комбинации Коэлью оказался перед воротами и просто не смог бы промахнуться.

Чемпионы отдали мяч сопернику и начали играть вторым номером. Россия панически что-то придумать впереди, но особых проблем у "селесао" при обороне не было. Не спас проигрывающую сторону даже пятый полевой на последние минуты игры. За 20 секунд до конца в сумбуре около ворот Соузы был риск пропустить, но португальский голкипер успел среагировать на безумный удар практически в упор. А в ответ Варела, перехватив мяч, закотил его в пустые ворота.

Финальная сирена зафиксировала победу Португалии 3:2. Третью волевую победу для Португалии на Евро-2022. Вторую подряд победу Португалии в финалах ЧЕ. Что интересно, до 2018-го команда ни разу поднимала над головой титул лучшей сборной Европы.

Португалия - Россия 4:2
Голы: Пако 19, Коэлью 27, Коэлью 32, Варела 40 - Соколов 10, Афанасьев 13
Предупреждения: Паулета 19, Соколов 20

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Португалии по футзалу сборная России по футзалу
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Комментарии (15)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.02.2022 в 21:29
Деякі ватоуйобища тільки мінуси ставлять, бояться написати щось на кшталт слава пуйлу... І вірно роблять, що бояться, інстинкт самозбереження ще ж в них. Може якийсь Фістінг виникне, чекаємо
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0
-1
oleg dynamo (львівська)
06.02.2022 в 20:51
після 0;2 виключив трансляцію(португали не могли навіть нічого створити),,,,а тепер включив і читаю і ось вона справжня радість...
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+6
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
06.02.2022 в 20:35
Бий москаля, складайте трупи
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+6
-4
Dr. House (Поділля)
06.02.2022 в 20:34
Нормально. Бразильцы из страны 404 проиграли основателям своей страны. И там они никто и там никто. Интересно, будут искупать свою вину перед пуйлом кровью на украинской земле?
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+6
-3
Djon (Киев)
06.02.2022 в 20:26
Як там у рашці взагалі живуть? Футбол – лайно, головний - .уйло, їжа – щи лаптем, розваги – балалайка.
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+7
-3
avatar
beatles (Крижопіль)
06.02.2022 в 20:26
З перемогою наших хлопців! Ніколи в житті не знав що буду вболівати за Португалію!
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+7
-3
Algrab (Костопiль)
06.02.2022 в 20:26
Сьогодні буде палати на болотах...
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+8
-3
Algrab (Костопiль)
06.02.2022 в 20:24
Вітаємо братів- португальців з перемогою над мельдонієвою недозбірною!!!!
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+10
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
06.02.2022 в 20:23
С детства за Португалию! Путин ху..йло!!! Ла ла ла ла ла ла ла лаааа!!!!
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+9
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
06.02.2022 в 20:23
Развальцованными пуканами лаптеногих уйобков удовлетворён!!! Слава Україні! Слава португальським бандерівцям!
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+10
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.02.2022 в 20:22
Слава Португалії!
Ответить
+11
-3
Algrab (Костопiль)
06.02.2022 в 20:23
Героям Слава!!!
Ответить
+9
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
06.02.2022 в 20:21
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
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+9
-3
Djon (Киев)
06.02.2022 в 20:21
Дякую Португалія!
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+9
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.02.2022 в 20:21
туда!!!!)))
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+9
-3


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