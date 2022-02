Защитили титул. Португалия одержала волевую победу над Россией в финале Евро-2022

Португалия подходила к матчу в статусе действующих чемпионов мира и Европы, очевидно, желая сохранить у себя это звание. Россия ранее лишь однажды одержала случайную победу на турнире, выиграв его ещё в прошлом веке.

Но начиналось всё сегодня в пользу нации из-за поребрика, которая реализовала два своих момента. Чуть ли не единственных момента: Соколов на линии штрафной принял мяч спиной к воротам и с разворота несильно пробил, Соуза среагировать не успел. Вскоре Афанасьев поставил точку в быстрой контратаке, оформив, казалось бы, комфортное преимущество полуазиатской сборной 0:2.

