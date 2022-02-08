В Киеве сборную Украины по футзалу поздравили с полуфиналом на Евро

В воскресенье завершился чемпионат Европы по футзалу, где сборная Украины, титульным спонсором которой является первый легальный букмекер Parimatch Ukraine, заняла четвертое место. Этот Евро стал одним из лучших для нас и самым успешным за 17 лет.

Чтобы поздравить команду с этим достижением, во вторник при поддержке Parimatch Ukraine в PM Hall состоялось торжественное мероприятие. Его гостями стали президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко, главный тренер сборной Александр Косенко и игроки.

Вместе они рассказали, как для них все складывалось в Нидерландах, где проходил турнир и благодаря чему удалось занять место в Топ-4.

Алена Кобозева, Head of Communications Parimatch Ukraine: Своей игрой на Евро наша команда показала, что она действительно творит историю. Для нас большая честь быть вашим партнером, поддерживать ассоциацию и команду. Надеемся на новые успехи в будущем и искренне желаем, чтобы результаты становились все выше и выше. А вкус каждого гола у вас оставался дольше.

Сергей Владыко, президент АФУ: Не только у игроков, но и у меня нет эмоций после Евро. Но это приятное опустошение после успешного результата. Очень благодарен всем, кто помогал команде. Мы долго шли к этому, провели серьезную подготовку, сыграли многие спарринги. Львы – иначе и не назовешь наших игроков. Сражались душой и сердцем. Нас еще долго будут вспоминать в Нидерландах.

Также президент АФУ отметил, что очень хотелось бы провести финальную часть большого турнира в Украине. Этот вопрос постоянно обсуждается, но у нас нет нужных арен. Впрочем, Украина претендует на проведение Евро-2025 по баскетболу, и эти площадки вполне могут быть использованы и для нужд футзала.

Александр Косенко, главный тренер сборной Украины: Мы привлекли к себе внимание всей страны. Смогли показать игру, которая все понравилась. А болельщика не проведешь, и мы действительно чувствовали поддержку. Было сложно физически и психологически, но мы были одной командой и благодаря этому добились результата. Он не случаен, фундамент был заложен давно. Будем продолжать двигаться вперед, ребята поняли, что мы способны на многое.

Александр Косенко добавил, что чем больше у нас будет площадок, тем больше детей будет играть и тем больше у нас будет профессионалов высокого уровня. Украина обладает большим потенциалом, но для его реализации нужны условия, как и в любом виде спорта.

Петр Шотурма, капитан сборной Украины: Результат, полученный на Евро, даст большой толчок для развития футзала. Атмосфера во время турнира была хорошей в команде, и мы показали бойцовские качества на 100%. Мы ощущали невероятную поддержку и это вдохновляло.

Михаил Зварич, лучший бомбардир сборной Украины на Евро: Четвертое место – неплохой результат. Но мы способны сражаться за большее. Отношение к нам изменилось, нас боятся и уважают. И все это благодаря нашей игре.

Еще игроки поделились, что после Евро им больше всего хочется нормально поесть, поскольку блюда в Нидерландах были не самые лучшие. А еще – прогуляться на свежем воздухе, ведь на Евро пришлось соблюдать карантинные нормы.