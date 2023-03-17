Впервые в истории. Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал чемпионата Европы
В равном матче обыграли Венгрию
uefa.com
В пятницу, 17 марта, состоялся полуфинальный матч Евро-2023 по футзалу среди женщин, в котором сборная Украины в Дебрецене сыграла с командой Венгрии.
Чуть ранее в первом полуфинале играли Португалия и Испания, в котором со счетом 3:2 в финал пробились испанки.
Ну а матч Венгрии и Украины выдался очень насыщенным и равным, во многом напоминая качели.
В первом тайме команды обменялись голами, а во втором, на 32-й минуте украинки вышли вперед.
При этом нужно отметить, что венгерки не реализовали несколько отличных моментов, и в концовке, так и не смогли реализовать навал с лишним полевым.
2:1, историческая победа сборной Украины, которая сыграет в финале Евро против Испании 19 марта.
Украина – Венгрия 2:1
Голы: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12
Украина: Кислова, Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк – Митрофанская, Терех, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Скибина, Бабенко, Дятел,
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