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Впервые в истории. Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал чемпионата Европы

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

В равном матче обыграли Венгрию

Впервые в истории. Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал чемпионата Европы

uefa.com

Новина українською

В пятницу, 17 марта, состоялся полуфинальный матч Евро-2023 по футзалу среди женщин, в котором сборная Украины в Дебрецене сыграла с командой Венгрии.

Чуть ранее в первом полуфинале играли Португалия и Испания, в котором со счетом 3:2 в финал пробились испанки.

Ну а матч Венгрии и Украины выдался очень насыщенным и равным, во многом напоминая качели.

В первом тайме команды обменялись голами, а во втором, на 32-й минуте украинки вышли вперед.

При этом нужно отметить, что венгерки не реализовали несколько отличных моментов, и в концовке, так и не смогли реализовать навал с лишним полевым.

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2:1, историческая победа сборной Украины, которая сыграет в финале Евро против Испании 19 марта.

Украина – Венгрия 2:1

Голы: Шульга, 15, 32 – Хорват, 12

Украина: Кислова, Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк – Митрофанская, Терех, Дрозд, Титова, Кирильчук, Воловенко, Скибина, Бабенко, Дятел,

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.03.2023 в 23:28
Ще й мадьярок! Файно!В фіналі без шансів, але віцечемпіонки - теж добре!
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