В первые в истории. Женская сборная Украины по футзалу стала вице-чемпионом Европы

Женская сборная Украины по футзалу стала серебряным призером чемпионата Европы. В решающем поединке наша команда уступила испанкам.

В первой половине украинки пытались дать соперницам бой. Однако следует признать, что на данном этапе наши девушки пока уступают по уровню мастерства "Фурии рохи". Поэтому при всей самоотдаче "желто-синие" пропустили трижды.

В дебюте второй 20-минутки еще один мяч оказался в воротах Кисловой. Последние пять оборотов секундной стрелки подопечные Олега Шайтанова начали с игрой в пять полевых и отыграли один из голов. Однако почти сразу получили удар в пустые ворота. Далее тренерский штаб нашей сборной позволил сыграть всем девушкам из заявки, поэтому об интриге на финальные минуты речи не было.

Второе место на футзальном Евро - это наивысшее достижение для нашей страны. Раньше украинские футзалистки становились третьими. Испанки же в третий раз кряду становятся чемпионками Европы.

Евро-2023 по футзалу. Женщины

Украина – Испания 1:5

Голы: Шульга 36 – Пеке 1, Бабенко 11 (авт.), где Пас 20, Сампер 21, Дани 37