В первые в истории. Женская сборная Украины по футзалу стала вице-чемпионом Европы
Гордимся
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по футзалу стала серебряным призером чемпионата Европы. В решающем поединке наша команда уступила испанкам.
В первой половине украинки пытались дать соперницам бой. Однако следует признать, что на данном этапе наши девушки пока уступают по уровню мастерства "Фурии рохи". Поэтому при всей самоотдаче "желто-синие" пропустили трижды.
В дебюте второй 20-минутки еще один мяч оказался в воротах Кисловой. Последние пять оборотов секундной стрелки подопечные Олега Шайтанова начали с игрой в пять полевых и отыграли один из голов. Однако почти сразу получили удар в пустые ворота. Далее тренерский штаб нашей сборной позволил сыграть всем девушкам из заявки, поэтому об интриге на финальные минуты речи не было.
Второе место на футзальном Евро - это наивысшее достижение для нашей страны. Раньше украинские футзалистки становились третьими. Испанки же в третий раз кряду становятся чемпионками Европы.
Евро-2023 по футзалу. Женщины
Украина – Испания 1:5
Голы: Шульга 36 – Пеке 1, Бабенко 11 (авт.), где Пас 20, Сампер 21, Дани 37
Популярное сейчас
- Российские войска не могут завершить операцию по захвату Бахмута, - Череватый
- Шахтер - Рух: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Ингулец - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видео трансляция
- Ураган теряет очки в противостоянии с МСК Харьков
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная итальянская футболистка, охотно меняющая форму на бикини. ФОТО
Новости по теме
- 22:20 Украинские Впервые в истории. Женская сборная Украины по футзалу вышла в финал чемпионата Европы
- 19:20 Украинские Женская сборная Украины по футзалу узнала соперника по полуфиналу Евро-2023
- 16:00 Украинские Отбор на Евро-2024, финал молодежного ЧМ и многое другое. Календарь главных футбольных событий в 2023