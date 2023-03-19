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В первые в истории. Женская сборная Украины по футзалу стала вице-чемпионом Европы

Футзал
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В первые в истории. Женская сборная Украины по футзалу стала вице-чемпионом Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по футзалу стала серебряным призером чемпионата Европы. В решающем поединке наша команда уступила испанкам.

В первой половине украинки пытались дать соперницам бой. Однако следует признать, что на данном этапе наши девушки пока уступают по уровню мастерства "Фурии рохи". Поэтому при всей самоотдаче "желто-синие" пропустили трижды.

В дебюте второй 20-минутки еще один мяч оказался в воротах Кисловой. Последние пять оборотов секундной стрелки подопечные Олега Шайтанова начали с игрой в пять полевых и отыграли один из голов. Однако почти сразу получили удар в пустые ворота. Далее тренерский штаб нашей сборной позволил сыграть всем девушкам из заявки, поэтому об интриге на финальные минуты речи не было.

Второе место на футзальном Евро - это наивысшее достижение для нашей страны. Раньше украинские футзалистки становились третьими. Испанки же в третий раз кряду становятся чемпионками Европы.

Евро-2023 по футзалу. Женщины
Украина – Испания 1:5
Голы: Шульга 36 – Пеке 1, Бабенко 11 (авт.), где Пас 20, Сампер 21, Дани 37

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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