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Уникальное достижение. Украинка Вера Дятел сыграла в финальных турнирах Евро по футболу и футзалу

Футзал
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Впервые в истории для женского футбола и футзала

Уникальное достижение. Украинка Вера Дятел сыграла в финальных турнирах Евро по футболу и футзалу

uaf.ua

Новина українською

Украинка Вера Дятел стала первой, кому удалось сыграть в финальных турнирах футбольного и футзального чемпионатов Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

В финале Евро-2023 по футзалу среди женщин сборная Украины уступила Испании - 1:5. "Фурия Роха" стала победителем третьего чемпионата Европы подряд, сине-желтые завоевали исторические для них серебряные награды, а в матче за третье место Португалия одолела Венгрию.

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Участие в футзальном Евро приняла 39-летняя Вера Дятел, которая также выступала в финальном турнире женского футбольного Евро-2009 и стала первой на континенте, кому покорилось подобное достижение.

На футбольном Евро-2009 Дятел сыграла на групповом этапе против Нидерландов (0:2), Дании (1:2) и Финляндии (1:0). Тогда сине-желтые стали последними в квартете. Теперь же Вера приняла участие в обоих поединках финала четырех Евро-2023 по футзалу — против Венгрии (2:1) и Испании (1:5).

Профессиональную карьеру в футболе новоиспеченный серебряный призер чемпионата Европы завершил в 2019 году, последним ее клубом был испанский "Спортинг". В настоящее время Дятел выступает за футзальный клуб "Ильвес" из Финляндии.

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В статье: Женская сборная Украины по футболу Женская сборная Украины по футзалу
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