Футзал. Сборная Украины узнала соперников в элит-раунде квалификации ЧМ-2024
Сборная Украины "жеребилась" из первой корзины
Фото - футзал України
Сегодня, 8 июня, состоялась жеребьевка элитного раунда квалификации ЧМ-2024 по футзалу в европейской зоне, где выступит и национальная сборная Украины.
Благодаря высокому рейтингу сине-желтые попали перед жеребьевкой в первую корзину.
По итогам жеребьевки сборная Украины оказалась в группе В, где соперниками будут команды Польши, Сербии и Бельгии.
Всего, по итогам жеребьевки, 20 сборных разбиты на пять групп по четыре команды, поединки будут проходить дома и на выезде. Пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.
Матчи в группах пройдут 11-20 сентября, 2-11 октября, 11-20 декабря 2023 года.
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