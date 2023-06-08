Футзал. Сборная Украины узнала соперников в элит-раунде квалификации ЧМ-2024

Сегодня, 8 июня, состоялась жеребьевка элитного раунда квалификации ЧМ-2024 по футзалу в европейской зоне, где выступит и национальная сборная Украины.

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Благодаря высокому рейтингу сине-желтые попали перед жеребьевкой в первую корзину.

По итогам жеребьевки сборная Украины оказалась в группе В, где соперниками будут команды Польши, Сербии и Бельгии.

Всего, по итогам жеребьевки, 20 сборных разбиты на пять групп по четыре команды, поединки будут проходить дома и на выезде. Пять победителей групп выйдут на ЧМ-2024. Четыре лучших обладателя вторых мест выйдут в плей-офф элитного раунда.

Матчи в группах пройдут 11-20 сентября, 2-11 октября, 11-20 декабря 2023 года.