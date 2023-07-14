  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Определены даты и формат проведения нового сезона чемпионата Украины по футзалу
В тренде

Определены даты и формат проведения нового сезона чемпионата Украины по футзалу

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Сезон традиционно начнется матчем за Суперкубок

Определены даты и формат проведения нового сезона чемпионата Украины по футзалу

Фото: uragan.if.ua

Новина українською

Состоялось совещание руководителей клубов футзальной Экстра-лиги, в работе которого приняли участие десять руководителей десяти команд-участниц будущего сезона.

В ходе совещания были согласованы условия участия команд в новом сезоне, а также определены и согласованы формат соревнований.

Читайте такжеКиевский ХИТ получил соперников по футзальной Лиги чемпионов

Также участники согласовали обсужденный ранее формат и систему розыгрыша чемпионата: три круга регулярного чемпионата и стадии плей-офф для восьмерки лучших команд.

Новый сезон стартует 17 августа матчем за Суперкубок Украины, в котором сыграют чемпион Украины, ХИТ (Киев) и обладатель Кубка Украины, Кардинал-Ровно (Ровно). Город, в котором состоится поединок за Суперкубок Украины, станет известен после соответствующего тендера.

Базовая дата первого тура нового чемпионата – 26 августа.

Базовая дата окончания регулярного чемпионата – 22 апреля.

Базовая дата начала стадии плей-офф – 3 мая.

Четвертьфинальная стадия плей-офф будет длиться до двух побед одной из команд. Полуфинальная и финальная стадии плей-офф будут продолжаться до трех побед одной из команд. Также до трех побед одной из команд будет продолжаться серия за третье место. Если будет необходимость проведения пяти матчей серии за чемпионство, то решающая игра будет сыграна 22 июня.

Что касается Кубка Украины, то сразу стоит отметить, что в новом розыгрыше Кубка Украины вместо Финала восьми возвращается Финал четырех. Клубы Экстра-лиги будут начинать борьбу за Кубок Украины со стадии 1/8 финала (базовая дата первых матчей – 7 февраля). На этой стадии будут сыграны предварительные и отборочные раунды турнира. Сам "Финал четырех" будет сыгран в конце апреля.

Жеребьевка календаря нового чемпионата запланирована на 26 июля.

По теме
yellow-arrow
Киевский ХИТ получил соперников по футзальной Лиги чемпионов
yellow-arrow
Косенко: Считаю, что наша группа равная, сборные примерно одного уровня
yellow-arrow
Футзал. Сборная Украины узнала соперников в элит-раунде квалификации ЧМ-2024
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Суперкубок Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде