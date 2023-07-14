Определены даты и формат проведения нового сезона чемпионата Украины по футзалу

Состоялось совещание руководителей клубов футзальной Экстра-лиги, в работе которого приняли участие десять руководителей десяти команд-участниц будущего сезона.

В ходе совещания были согласованы условия участия команд в новом сезоне, а также определены и согласованы формат соревнований.

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Также участники согласовали обсужденный ранее формат и систему розыгрыша чемпионата: три круга регулярного чемпионата и стадии плей-офф для восьмерки лучших команд.

Новый сезон стартует 17 августа матчем за Суперкубок Украины, в котором сыграют чемпион Украины, ХИТ (Киев) и обладатель Кубка Украины, Кардинал-Ровно (Ровно). Город, в котором состоится поединок за Суперкубок Украины, станет известен после соответствующего тендера.

Базовая дата первого тура нового чемпионата – 26 августа.

Базовая дата окончания регулярного чемпионата – 22 апреля.

Базовая дата начала стадии плей-офф – 3 мая.

Четвертьфинальная стадия плей-офф будет длиться до двух побед одной из команд. Полуфинальная и финальная стадии плей-офф будут продолжаться до трех побед одной из команд. Также до трех побед одной из команд будет продолжаться серия за третье место. Если будет необходимость проведения пяти матчей серии за чемпионство, то решающая игра будет сыграна 22 июня.

Что касается Кубка Украины, то сразу стоит отметить, что в новом розыгрыше Кубка Украины вместо Финала восьми возвращается Финал четырех. Клубы Экстра-лиги будут начинать борьбу за Кубок Украины со стадии 1/8 финала (базовая дата первых матчей – 7 февраля). На этой стадии будут сыграны предварительные и отборочные раунды турнира. Сам "Финал четырех" будет сыгран в конце апреля.

Жеребьевка календаря нового чемпионата запланирована на 26 июля.