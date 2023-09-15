Футзальный разгром по пути к ЧМ. Бельгия – Украина 2:10. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча четвертого этапа квалификации на Кубок мира по футзалу, в котором Бельгия противостояла Украине. "Сине-желтые" открыли счет уже на первой минуте. До перерыва бельгийцы смогли ответить одним точным ударом, однако подопечные Косенко забили в первом тайме еще шесть голов. В частности, Абакшин отметился хет-триком. После перерыва феерия продолжилась, и украинцы смогли забить сопернику 10 голов впервые с января 2021 года.

Бельгия - Украина - 2:10 (1:7)

Голы: Эль-Факири (12, 36) - Шотурма (1), Педяш (10, 24), Швед (10), Мельник (13), Абакшин (14, 19, 20), Корсун (26), Фаренюк (39)